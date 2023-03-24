台灣電影「太陽的孩子」感動明州數百華洋觀眾
台灣線上圖書館日前在明尼蘇達大學聖保羅學生活動中心放映台灣電影「太陽的孩子」，當晚並推出網路加映場，兩個場次共吸引三百多名華洋觀眾觀看，許多人看完電影後表示「非常感動」、「幾乎從頭哭到尾」，也有人說「這是生命影響生命的好電影」。
吳榮聖表示，他在台灣長大，但沒有機會瞭解原住民文化，藉由影片看到原住民的生命力根源來自連結於所住的土地，就像片中的主題曲純粹而直接打動人心。方沛文說，影片讓她想起在台灣政府單位負責城鄉更新時，看到人們對土地的感情。來自花蓮的淑琇說，電影使她回憶起故鄉的那些在海邊撈魚苗的村民，他們原來冒著被海浪捲走的生命危險。
葡萄牙來的娜塔利亞說，台灣有美麗的土地，但原住民與財團之間的衝突令人心碎，然而社群媒體的力量不容忽視。非裔芭芭拉說，她的先生來自奈及利亞，跟台灣原住民一樣，面臨年輕人漸漸失去與先祖的連結，但她提醒自己身為父母，要傳承文化給下一代。
媽媽是台灣人的柔依說，她即將要上大學了，看到片中姐姐吩咐弟弟要照顧媽媽和爺爺很感動，也受影片鼓勵要作自己。辛蒂對女主角阿洛在片中講述她真實的經歷「從為了不被歧視而學說一口字正腔圓的中文」，到為了找回身份認同而恢復阿美族的名字而感動不已。潔西卡提到，看完這部片，以後吃米飯會珍惜，並欣賞女主角說「沒錢，但不會窮」的生命態度。
晚上網路加映場後，女主角阿洛從台灣連線與觀眾線上交流，觀察入微的許蘇珊問阿洛，片中停在爺爺身上的蝴蝶是否為電腦特效。阿洛道出幕後秘辛，說這隻蝴蝶在拍攝時亂入，但被導演和攝影師心照不宣地拍了下來。久久不飛走的蝴蝶，是爺爺口中說來祝福他們劇組的神靈。
義工吳孟軒說感謝阿洛對台灣原住民的貢獻，希望在明州居住超過三千年的原住民，也能藉由眾人之力改善他們應得的權益。
台灣線上圖書館感謝僑委會等各界贊助、投入策劃的義工們，以及協辦的明大同學會與哲學星期五＠匹茲堡，讓鄉親有機會觀賞到台灣作品，且有彷彿回到台灣的親切。
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