台灣電影「太陽的孩子」感動明州數百華洋觀眾

會場中有中文圖書借閱服務與販賣台灣紀念品。(記者陳曼玲／攝影)

台灣線上圖書館 日前在明尼蘇達大學聖保羅學生活動中心放映台灣電影 「太陽的孩子」，當晚並推出網路加映場，兩個場次共吸引三百多名華洋觀眾觀看，許多人看完電影後表示「非常感動」、「幾乎從頭哭到尾」，也有人說「這是生命影響生命的好電影」。

吳榮聖表示，他在台灣長大，但沒有機會瞭解原住民 文化，藉由影片看到原住民的生命力根源來自連結於所住的土地，就像片中的主題曲純粹而直接打動人心。方沛文說，影片讓她想起在台灣政府單位負責城鄉更新時，看到人們對土地的感情。來自花蓮的淑琇說，電影使她回憶起故鄉的那些在海邊撈魚苗的村民，他們原來冒著被海浪捲走的生命危險。

明州台灣線上圖書館播放「太陽的孩子」，吸引兩百多名華洋觀眾到明尼蘇達大學聖保羅學生活動中心的戲院。(記者陳曼玲／攝影)

葡萄牙來的娜塔利亞說，台灣有美麗的土地，但原住民與財團之間的衝突令人心碎，然而社群媒體的力量不容忽視。非裔芭芭拉說，她的先生來自奈及利亞，跟台灣原住民一樣，面臨年輕人漸漸失去與先祖的連結，但她提醒自己身為父母，要傳承文化給下一代。

媽媽是台灣人的柔依說，她即將要上大學了，看到片中姐姐吩咐弟弟要照顧媽媽和爺爺很感動，也受影片鼓勵要作自己。辛蒂對女主角阿洛在片中講述她真實的經歷「從為了不被歧視而學說一口字正腔圓的中文」，到為了找回身份認同而恢復阿美族的名字而感動不已。潔西卡提到，看完這部片，以後吃米飯會珍惜，並欣賞女主角說「沒錢，但不會窮」的生命態度。

會場中展示的台灣同鄉們的繪畫與手工作品展。(記者陳曼玲／攝影)

晚上網路加映場後，女主角阿洛從台灣連線與觀眾線上交流，觀察入微的許蘇珊問阿洛，片中停在爺爺身上的蝴蝶是否為電腦特效。阿洛道出幕後秘辛，說這隻蝴蝶在拍攝時亂入，但被導演和攝影師心照不宣地拍了下來。久久不飛走的蝴蝶，是爺爺口中說來祝福他們劇組的神靈。

義工吳孟軒說感謝阿洛對台灣原住民的貢獻，希望在明州居住超過三千年的原住民，也能藉由眾人之力改善他們應得的權益。

台灣線上圖書館感謝僑委會等各界贊助、投入策劃的義工們，以及協辦的明大同學會與哲學星期五＠匹茲堡，讓鄉親有機會觀賞到台灣作品，且有彷彿回到台灣的親切。