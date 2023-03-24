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亞裔多數選區 引爆芝城11區區長決選戰火

特派員黃惠玲／芝加哥報導
數十位華社代表支持李惠華(前排右四)連任11區區長。(特派員黃惠玲／攝影)
數十位華社代表支持李惠華(前排右四)連任11區區長。(特派員黃惠玲／攝影)

11區區長決選候選人席拉諾維(Anthony Ciaravino)日前接受芝加哥WEBZ電台訪問時說，11區重劃為「亞裔多數選區」，導致許多過去百年與11區有深厚連結的群體被畫出，他覺得亞裔在市議會有沒有代表並不重要；另一位11區區長候選人李惠華對此回應，「重劃選區是亞裔爭取數十年成果」，她說，亞裔不僅在市議會要有自己的代表，在各個民代職位都應占有席次，才能真正發聲與維權。

李惠華(左二)為芝加哥市議會第一位華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華(左二)為芝加哥市議會第一位華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)

數十位華社代表22日在華埠大三元餐廳力挺李惠華連任11區區長，多年來參與推動華埠高中、重畫11區為亞裔多數選區的培德中心主任吳常義表示，數百數千的華人在百年前在華埠落腳，多年來華埠「自己照顧自己」，直到「我們成為芝加哥第一個亞裔多數選區，而且有了第一位華裔區長李惠華」，華埠也邁入全新的里程碑。

投入華埠維權數十年的陳增華也發表聲明稱，「讓華埠不再被畫入不同區，整合為同一區以發揮政治力量，實現更繁榮有品質社區，是社區努力數十年的成果」，去年這個目標落實，華裔居民終於可以透過公民參與與政治力量來享受更安全、繁榮、高品質的生活。

陳增華說，不少人問他是否讓華人當區長是他唯一目標，他回答「華裔區長的確鼓舞人心、令人振奮，但族裔不應該是唯一的決定因素」。他指出，近年參選各民選職位的華人越來越多，而李惠華對於公共政策等方面具有大局觀與深思熟慮的能力，過去一年，她展現出有條不紊、努力工作且關注社區的特質，陳增華表示，這才是他支持李惠華的主要因素。

黃安立、梅施美英、劉紅也在活動中表達了對李惠華的支持。

李惠華為芝加哥市議會第一位華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華為芝加哥市議會第一位華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)

李惠華說，她感謝許多人站出來為她背書，她說，選民的信息很清楚，就是團結一致維護好不容易取得的政治代表力量，她也嚴厲抨擊對手席拉諾維主張「亞裔在議會有沒有代表並不重要」的說法，李惠華表示，亞裔多數選區是無數人努力奮鬥的成果，也是社區期待的夢想。

李惠華說，席拉諾維不會了解走在街上被喊「Chink」、在公園因為膚色被追打的感受，「我很自豪成為芝市議會第一個華裔區長」，她說，她的家族已經五代在華埠定居，「這是我的社區，也是大家的社區」。

數十位華社代表支持李惠華(前排右四)連任11區區長。(特派員黃惠玲／攝影)
數十位華社代表支持李惠華(前排右四)連任11區區長。(特派員黃惠玲／攝影)

當天她也提到，有關她在治安問題、紅線捷運延長經費的信息，很大部分受到刻意誤導，她希望華裔選民能夠在4月4日決選投她一票，讓「我們的聲音繼續在議會發揮力量」。

華埠 亞裔 華裔

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