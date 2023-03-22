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走過疫情最低潮 治安成芝商家新隱患

特派員黃惠玲／芝加哥報導
2020年5月底，芝市發生大規模騷亂，許多店家遭打砸搶，自此之後，治安一路變差。(本報檔案照片)
2020年5月底，芝市發生大規模騷亂，許多店家遭打砸搶，自此之後，治安一路變差。(本報檔案照片)

芝加哥市區的商業在新冠疫情爆發初期，曾經歷因為實施「居家避疫」，營業額一夕跌到「零」的慘況，隨著疫情遠離，一些商家也逐漸恢復元氣，但回到辦公室上班的人數仍舊遠低於疫情前，此外，市區的治安問題與高稅賦，也成為店家能否繼續發展繁榮的新挑戰。

芝城華埠的餐廳也同樣遭受嚴重打擊，許多餐館擋不住沉重的經濟開銷而被迫永久歇業，目前華埠人氣回籠，但不論是華埠廣場或老華埠區永活街的店家，不乏老字號永遠消失，由新的商號取而代之。

犯罪率居高不下也促使華埠商家縮短了營業時間，以往每天營運到凌晨的店家，現在幾乎都早早關門，習慣全年無休的中餐館，也在疫情後開始每周停業一天。

根據每周追蹤芝城市區辦公大樓人員進出情況的卡斯爾特系統(Kastle Systems)統計顯示，芝市中心約50％的辦公室職員目前每天上班期間都進了辦公室上班，近幾個月來此比率略有上升，不過，芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)負責人艾德華茲(Michael Edwards)說，辦公室人員返回上班的這種反彈速率，「緩慢得令人痛苦」。

相對於辦公大樓的復甦緩慢，同為市中心生活關鍵元素的酒店，情況則比較好，隨著各種會議、展覽的陸續恢復舉辦，伊利諾州酒店住宿協會(Illinois Hotel Lodging Association)提出研究公司STR的數據指出，今年夏天的旅遊預計會明顯好轉，因此酒店正在慢慢提高平均房價。

不過，該協會總裁賈克伯森(Michael Jacobson)預測，至少未來兩年內，酒店行業可能仍然無法恢復疫情前的正常水平。

州府對私人企業就業情況的年度統計報告顯示，截至2022年3月，自2019年(疫情爆發前的最後一份完整年度報告)以來，芝市中心的就業總量，幾乎沒有什麼太大變化。總體而言，芝加哥至今的私營企業就業工作機會，仍比2019年疫情前的私人企業120萬個就業崗位的紀錄還低。

伊州經濟政策學會(Illinois Economic Policy Institute)的另一項研究指出，疫情後所增長的工作，大部分集中管理與金融服務等可以遠距工作的高薪執業，而減少最多的是餐館、行政支援、食品服務業等與現場有關的工作。

儘管疫情緩解後，一些企業領導人呼籲員工重返辦公室，但仍有許多員工抵制。

新冠疫情已經三年，芝市環區的金融街拉謝爾街(LaShalle St.)上的辦公樓...
新冠疫情已經三年，芝市環區的金融街拉謝爾街(LaShalle St.)上的辦公樓，僅有約半數員工返回上班，街道在上班日仍人煙稀少。(特派員黃惠玲／攝影)

在環區經營商店長達80多年的阿特拉斯文具公司(Atlas Stationers)，為一所家族企業，該公司的總裁史密特(Don Schmidt)，要讓更多的職員回到市中心上班，可能取決對市區治安的擔憂無法獲得解決，2020年5月底在發生佛洛伊德遭明州警察跪殺後，芝市區發生大規模打砸搶，他的店當時也被打破窗戶，到現在市區的犯罪率居高不下。

另一家市區企業Arch Amenities的負責人佛蘭納根(Mike Flanagan)也對此說法認同，要振興市中心，歸根究底就必須解決犯罪與高賦稅。

疫情 華埠 就業

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