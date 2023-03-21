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芝提前投票啟動 超級票所湧人潮

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市級選舉決選提前投票啟動。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市級選舉決選提前投票啟動。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥全市50區提前投票站以及市中心兩處提前投票所，從20日起開放選民投票，2月底選舉無候選人獲得過半選票的市長以及14個區的區長職位，都須在4月4日決選中定最終勝負，市中心超級投票所開放首日，湧入相當多的選民投票，選情緊繃可見一斑。

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)20日在超級投票所(191 N. Clark St.)表示，這次決選的職位，包括芝市市長以及第4、5、6、10、11、21、24、29、30、36、43、45、46、48區的14名區長，凡在決選拿到較多票數的候選人就是最終當選者。

選委會中文外展專員劉珍表示，華埠地區的提前投票所與2月底選舉一樣，均設在麥克關恩公園(McGuane Park)，選舉日當天的投票所，也都與2月28日選舉時的地點相同，

她說，參與決選的方式有三種，包括提前投票、郵寄投票與選舉日當天投票，賀南德茲表示，目前已有10萬多人申請郵寄投票。她特別提醒，在3月4日以後才搬到新地址的市民，假使要在選舉日當天投票，必須返回原地址投票所。

選委會從甫結束的周末起，已開始寄發選民申請的郵寄選票，郵寄選票的申請截止日為3月30日。如選民收到郵寄選票後，改變心意不交回選票，可直接前往所居住地址的指定投票站，將郵寄選票交給選舉官，然後改領紙本選票或電腦觸碰式螢幕選票完成投票。

如選民遺失或從未收到郵寄選票，在簽署選民宣誓書後，可到其住址指定的分區投票站投票 。所有郵寄選票，只要郵戳在4月4日及以前，且在4月18日前寄達選委會，都將納入計算。

提前投票將從3月20日至4月3日間舉行，這段期間芝市所有50個選區提前投票地點及市中心選舉委員會(69 W. Washington St.)、超級投票所 (191 N. Clark)都將開放投票。選舉日當天，所有50個選區的提前投票站及超級投票所也將開放投票。

提前投票所的開放時間，周一至周五上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時，選舉日則從上午6時開放到晚間7時。

相關詳情可查詢：chicagoelections.gov，或電(312)269-7936。

芝市超級投票所開放首日湧入不少選民投票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市超級投票所開放首日湧入不少選民投票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(右)說明4月4日決選的投票注意事項。(特派員黃惠玲...
芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(右)說明4月4日決選的投票注意事項。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市超級投票所開放首日湧入不少選民投票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市超級投票所開放首日湧入不少選民投票。(特派員黃惠玲／攝影)

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