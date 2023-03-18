芝決選郵寄投票啟動 提前投票3/20上路

在芝加哥2月28日選舉中得票未過半的職位，將在4月4日舉行市長與部份區長的第二輪決選。(本報檔案照片)

芝加哥 選舉委員會表示，芝市選民即日起可以申請4月4日市級選舉第二輪決選的郵寄投票 。選民可要求將郵寄選票寄至本市和本州以外的地址，也可申請並選擇收到中文版的郵寄選票。芝選委會中文外展專員劉珍特別提醒，除非選民已登記加入「永久郵寄投票名冊」，否則都必須重新申請4月4日決選的郵寄投票。

劉珍提醒，當選民收到他們的郵寄選票時，可以通過標準美國郵件(郵局)寄回選票，但郵戳必須在4月4日選舉日或之前，否則視為無效；選民也可以在選舉日或之前，到安裝在芝加哥市任何提前投票地點的「安全投遞箱」投遞郵寄選票。

芝加哥選委會預計從17日開始寄發選民申請的郵寄選票，有意申請郵寄選票者，即日起到3月30日截止。如果選民收到郵寄選票後，改變心意不交回選票，也可直接前往所居住地址的指定投票站，將郵寄選票交給選舉官，然後改領現場發出的紙本選票或電腦觸碰式螢幕選票完成投票。

如選民遺失或從未收到郵寄選票，在簽署選民宣誓書後，可到其住址指定的分區投票站投票 。

所有郵寄選票，只要郵戳在4月4日及以前，且在4月18日前寄達選委會，都將納入計算。

芝加哥市決選的提前投票將從3月20日至4月3日間舉行，這段期間芝市所有50個選區提前投票地點及市中心的兩個提前投票所都將開放投票。選舉日當天，所有50個選區的提前投票站以及選舉委員會的超級投票所 (191 N. Clark)，也都會開放投票。

提前投票所的開放時間，周一至周五上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時，選舉日則從上午6時開放到晚間7時。

申請提前投票網址：https://reurl.cc/DmjqDO，如有疑問可電(312)269-7936。