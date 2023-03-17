芝加哥美食節留在葛蘭特公園 延至9/8登場

之前一度盛傳可能移師海軍碼頭或波爾克兄弟公園(Polk Bros Park)舉行的芝加哥美食 節，終於由芝加哥市府確認將維持在葛蘭特公園(Grant Park)推出的傳統，不過，活動日期從往年的7月改到9月8日至10日。

芝加哥文化事務和特別活動局日前公布了今年夏季活動日程表，備受期待的芝加哥美食節確定留在葛蘭特公園，但為了配合在芝城 首度登場的NASCAR街頭賽車，因此舉辦日期延期到9月8日至10日，另外還會在6月、7月、8月間，於社區舉辦三場美食節相關活動。

每年9月初的勞工節過後，大概就是夏季活動的尾聲，芝加哥美食節改在9月8日推出，等於是今夏各項活動的壓軸，芝加哥文化事務和特別活動局說，美食節預料將可成功帶動芝城旅遊的夏末高潮。

歷史長達42年在葛蘭特公園舉行的「芝加哥美食節」(Taste of Chicago)， 之前由42區區瑞利(Brendan Reilly)透露可能要改到海軍碼頭舉行而引發廣大爭議。

瑞利說，如果真的將美食節搬到海軍碼頭舉行，那麼要去海軍碼頭最方便的路線就是使用湖濱大道(Lake Shore Dr.)，然而今年由於推出全新的NASCAR街頭賽車，而湖濱大道也將因為該活動關閉，導致民眾遊客如要前往海軍碼頭，必須使用伊利諾街(Illinois St.)或葛蘭德大道(Grand Ave.)，「這將是一場交通災難」。

最終市府主辦單位接受瑞利建議，維持在葛蘭特公園舉辦美食節，但日期延後到夏末秋初。