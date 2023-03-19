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高效節能冷暖空調春季限時促銷　立減 4000 美元再享受稅收抵免

本報芝加哥訊
光華建材（WELLS）推出的高效節能冷暖空調春季限時促銷，立減 4000 美元再享受稅收抵免，超值！
光華建材（WELLS）推出的高效節能冷暖空調春季限時促銷，立減 4000 美元再享受稅收抵免，超值！

光華建材（WELLS）近日推出高效節能冷暖空調（HIGH EFFICIENT MINI SPLIT）春季限時促銷活動。最高立省達4,000美金，在稅收抵免、電費、安裝費等。超低安裝換新價格（最高立省 1400美金換新費，免費上門安裝諮詢），超低每月電費支出（相比普通空調節省30%電費），最高 2000美元收入所得稅抵免（可抵免所得稅等同於空調安裝費用30%的收入所得稅）等，免費上門評估安裝事宜，歡迎致電垂詢: (座機)312-800-8455，(手機) 312-447-1531。

規格型號分別：1噸 分體式冷暖空調 - TW12HQ2C2D（可覆蓋多達400平方英尺）原價 $1150，促銷價: $0*，1.5噸分體式冷暖空調 - TW18HQ2C2D（可覆蓋多達600平方英尺）原價 $1350，促銷價: $150 ，2噸 分體式冷暖空調 - TW24HQ2C2D（可覆蓋多達800平方英尺），原價: $1600 ，促銷價: $250，3噸分體式冷暖空調組（替換低效中央空調，可與燃氣爐搭配使用）原價 $3197 促銷價: $1197，5噸分體式冷暖空調組（替換低效中央空調，可與燃氣爐搭配使用）原價 $4283，促銷價: $2833。本次限時促銷活動有效期至04/15/2023注意：*僅限持證安裝工且符合補貼條件的地址*促銷價為稅前價格*安裝服務不含在內*本次促銷活動的解釋權歸光華建材所有。

歡迎聯繫光華建材公司，芝加哥總店地址：916 W. 21st St., Chicago, IL 60608，(312) 850-1500，Niles分店：7401N Croname Rd.,Niles IL 60714,（847）588-1050， Alsip分店：4101 W. 123rd St., Alsip, IL 60803，(708) 752-9051，Monrovia分店：1711 S. California Ave., Monrovia, CA 91016，(626) 775-4440，佛羅里達分店：267 SW 21st Terrance, Ft. Lauderdale, FL 33312，(954) 583-0300，田納西分店：3440 Lamar Ave., Memphis, TN 38118，(901) 368-2077，田納西分店：179 Hwy. 72, Collierville, TN 38017，(901) 492-4959。更多關於光華建材公司的詳情請瀏覽：www.wellsplumbing.com.  

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