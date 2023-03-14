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世報、味全母親節繪畫賽 4月12日截止收件

【芝加哥訊】
「媽媽的創意料理」主題繪畫賽，啟發孩子感恩之心，行動回報父母之愛。（本報提供）
「媽媽的創意料理」主題繪畫賽，啟發孩子感恩之心，行動回報父母之愛。（本報提供）

母親節即將到來，世界日報與味全攜手打造「美國味全母親節繪畫比賽」，邀請家人與學齡兒童、青少年一同參加。本屆比賽主題為「媽媽的創意料理」，旨在啟發孩子們感恩之心，以具體行動回報父母的愛，交件截至4月12日。

比賽分三個年齡組：幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)和青少年組(14歲至未滿19歲)。參賽者需使用繪畫紙(11英寸×14英寸)創作作品，呈現母親獨特的創意料理與對母親的感激之情。

主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿系統，詳情請參閱官網：https://bit.ly/wjwc2023。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料，包含姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別，並於4月12日前寄到紐約世界日報活動組，地址：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357。如果需要退回畫作，請提供郵票和回郵信封。

主辦方除提供優勝獎金和獎狀，還將頒發獎盃給各組前三名。幼童組和高童組前三名將獲350元、250元和180元獎金，佳作獎60元。4月12日截止報名，評選結果和獲獎作品將於5月初在世界日報和活動官網公布。更多詳情，請參閱活動網站：https://bit.ly/wjwc2023，或致電(718)746-8889，分機6364。

參賽可掃二維碼報名。（本報提供）
參賽可掃二維碼報名。（本報提供）

世界日報 母親節

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