臉書違隱私法 伊州130萬用戶第2筆和解金將到帳

臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)

去年因臉書 違反伊州 生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)集體訴訟，而收到397元和解金的約130萬名伊利諾州居民，將再收到金額為30.61元的第二筆和解金，根據指出，第二筆金額是因將近11萬名在和解名單內的伊州居民，未兌現第一張賠償支票 ，因此對剩餘和解金進行第二次發放。

八年前對臉書首先提供違法隱私法控訴的芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)表示，所有的錢都發出去給集體索賠的成員，但有的人沒有去兌現支票，根據指出，這筆約11萬人沒有兌現的支票總金額約有4300萬元。

臉書在2022年5月向符合賠償資格的138萬個伊州臉書用戶，發出近5.5億元的賠償，這筆金額已經扣除了約一億的法律費用，當時用戶分別透過電子轉帳與支票收到和解金，根據法院文件，這批支票的有效日期為去年8月8日。

該筆賠償金管理者於去年7月向部份要求電子支付但沒有成功的民眾，補寄出約8萬2000張支票，到去年11月為止，包括首次寄發與第二次補發的支票，總共有10萬9434張沒有到銀行兌現。到今年1月14日，所有賠償支票的有效期已到，這些支票已經作廢，因此累計了大概4300萬元沒有成功發出。

如果加上第二次的和解金，伊州約130萬名臉書用戶，每人總共可拿到428元的賠償。