我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

臉書違隱私法 伊州130萬用戶第2筆和解金將到帳

特派員黃惠玲／芝加哥報導
臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)
臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)

去年因臉書違反伊州生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)集體訴訟，而收到397元和解金的約130萬名伊利諾州居民，將再收到金額為30.61元的第二筆和解金，根據指出，第二筆金額是因將近11萬名在和解名單內的伊州居民，未兌現第一張賠償支票，因此對剩餘和解金進行第二次發放。

八年前對臉書首先提供違法隱私法控訴的芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)表示，所有的錢都發出去給集體索賠的成員，但有的人沒有去兌現支票，根據指出，這筆約11萬人沒有兌現的支票總金額約有4300萬元。

臉書在2022年5月向符合賠償資格的138萬個伊州臉書用戶，發出近5.5億元的賠償，這筆金額已經扣除了約一億的法律費用，當時用戶分別透過電子轉帳與支票收到和解金，根據法院文件，這批支票的有效日期為去年8月8日。

該筆賠償金管理者於去年7月向部份要求電子支付但沒有成功的民眾，補寄出約8萬2000張支票，到去年11月為止，包括首次寄發與第二次補發的支票，總共有10萬9434張沒有到銀行兌現。到今年1月14日，所有賠償支票的有效期已到，這些支票已經作廢，因此累計了大概4300萬元沒有成功發出。

如果加上第二次的和解金，伊州約130萬名臉書用戶，每人總共可拿到428元的賠償。

支票 臉書 伊州

上一則

伊州隱私法全美最嚴 新判例恐致企業破產

下一則

大華府半杯清茶社 3.12辦太極拳講座

延伸閱讀

伊州130萬臉書用戶 將收到第二筆和解金

伊州130萬臉書用戶 將收到第二筆和解金
遭控藏海外帳戶 馬納福願繳315萬元與司法部和解

遭控藏海外帳戶 馬納福願繳315萬元與司法部和解
伊州70萬人將失醫療白卡 最快7月首波保戶喪失資格

伊州70萬人將失醫療白卡 最快7月首波保戶喪失資格
疫情3年 伊州人口流失是密州3.5倍

疫情3年 伊州人口流失是密州3.5倍
最新報告：伊州53所學校 無任何學生數學達標

最新報告：伊州53所學校 無任何學生數學達標
最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金