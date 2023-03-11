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芝加哥11區區長參選人 Don Don 曾感謝選民支持

本報芝加哥訊
Don Don 曾與華埠义警团成員感謝選民支持！
Don Don 曾與華埠义警团成員感謝選民支持！

芝加哥第一位台山人參選芝加哥第11區區長（The First Taishanese Rans For The Chicago 11 Ward Alderman.），Don Don 曾與華埠义警团2/28（週二）選情揭曉時提到。感谢各位11区居民热烈的支持！在创創团的8年内，我们不期望任何回报，无私地为我们的社区服务，并尽我们的所能捍卫了我们的社区。在这一次的選舉，我们很开心能看到前所未有的新华裔选民積極參與投票。为我们华人争取发言权，让其他族裔看到并开始对我们重视！

很遺憾, 在这次的选举里义警团其中一名创办人曾先生没能够突围而出。义警团已经为这次的选举尽力了。但是这次曾先生的成绩對初次參選者來說，還是很不错的，我们在这里再次感谢各位为我们投出了您宝贵的一票。谢谢各位的支持！义警仍然会继续为我们的社区继续提供服务，打击罪犯！为区民们服务一直是我们的宗旨，选举只是其中一个项目来加深义警对社区的服务，並不是我们的重点。我们的目标依然是打击罪案，为社区服务。

第11區區長候選人Don Don曾職業是消防員，在芝加哥華埠居住數十年的第三代華裔後人。Don Don曾為芝加哥華埠義警團創始人之一。義警團為華埠社區自願團體，為了華埠社區安全，義警團所有成員都在華埠社區治安響起警號時，都無私獻出了各人的寶貴時間，他們出錢出力，甚

至義警自已個人的人身安全于不顧，為的是保一方平安。

 

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