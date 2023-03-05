芝城海晏公所兔年春宴高朋滿座　主席陳嘉釗豪氣十足 全資包場

芝城海晏公所春宴高朋滿座,圖為表演嘉賓和抽獎嘉賓，下圖為海晏公所全體職員和邊副總領事、曹潔領事及華聯會來賓的合照。

海晏公所 2023 兔年春節聯歡晚宴日前在芝加哥 南富麗華酒樓隆重舉行。近500位鄉親及政商界人士出席晚宴，包括中國駐芝加哥領事館副總領事邊志春，國會議員丹尼戴維斯，芝市審計長馬麗莎，11區長李惠華，25區長盧漢仕等貴賓出席并致辭恭賀大家兔年大吉，身體健康，萬事如意！邊志春副總領事致辭表示，海晏公所是一個有百年曆史的老社團，也是第一個在芝加哥懸掛中國國旗的會所，她讚揚海晏公所多年來積極服務鄉親，為華人社區的團結和諧發展和促進中美友好關系做出積極貢獻，她也祝願海晏公所會務越辦越好，祝大家身體健康、闔家幸福。

海晏公所主席陳嘉釗首先致辭對各位嘉賓的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！陳嘉釗表示，海宴公所已經有一百多年歷史。他感謝前人千辛萬苦的付出，才有了今天屬於海晏公所自己的樓業，才有了鄉親們落腳聚會的地方。在那個艱苦的年代，這是一個創舉。他呼吁大家以最熱烈的掌聲致敬先輩們的無私奉獻。陳嘉釗強調，海晏公所能夠發展到今天實屬不易，但創業難，守業更難，要好好的承接前人給予我們的責任和擔當，好好的守著這份來之不易的家業。

陳嘉釗主席還聲稱，不知不覺的，在鄉親們的推舉下，已經連續做了六屆的主席，他對鄉親們的支持和信任表示最真誠的感謝。他說：在我的任期內，會務發展平穩，公所的財政收入也實現每一年的穩步上漲，也打破了過去每一年春宴公所都虧錢的現象，我也算是對創業的先輩們有所交代了。所以在這里，我正式宣布，這是我做的最后一任主席，我不再連任，我會放更多的時間好好的發展自己的事業來繼續支持公所的可持續性發展。

陳嘉釗寄語下一任的領導班子要繼續有擔當有責任的去經營公所，為我們的祖國美國和我們的祖籍國中國的友好橋梁作出貢獻，讓公所可以創造更大的輝煌，古語有云，生如螻蟻當立鴻鵠之志，命薄如紙應有不屈之心。大丈夫生於天地之間，豈能久久屈於人下，乾坤未定，你我皆是黑馬！我們一起努力，一起創造屬於我們自己的美國夢！陳嘉釗最後表示，任期內再為公所做一個事情，當晚春宴的全部開銷他個人全包，而餐券和抽獎券等全部收入歸公所所有！

為豐富晚宴的娛興節目，主席陳嘉釗豪氣十足，全資包場。當晚除醒獅助興和安排了有皇帝蟹等豐盛佳餚、高檔紅酒宴請鄉親及來賓外，并特別從加州 邀請有美國郭富城之稱的亞洲郭富城模仿賽冠軍顏江宇先生和邀請了費城的著名歌星薛藝小姐登台獻唱，還邀請了伴舞小姐以及來自紐約的知名主持人 Kenny 與本地知名主持人黃紫紅小姐共同主持娛樂節目。此外，陳嘉釗主席還準備了豐富抽獎品娛樂鄉親，包括55寸電視5臺、75 寸家庭影院機、蘋果 電腦、手機、蘋果耳機、蘋果音響等數萬元豪華禮品，可謂大手畢，鄉親及嘉賓們都滿載而歸，開心度過了一個愉快的夜晚。

陳嘉釗感謝詹興榮先生，梁志榮先生，陳源先生，李偉周先生，陳凱潮先生，陳建明先生，國泰銀行，匯通銀行等多位贊助商對晚會的熱情贊助，感謝表演嘉賓的傾力演出。