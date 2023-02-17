芝加哥熊隊 完成收購阿靈頓高地賽馬場

芝加哥熊隊阿靈頓高地新球場藍圖。(熊隊阿靈頓高地官網截圖)

儘管芝加哥 市府試圖推出新整建計畫，希望芝加哥美式足球熊隊(Chicago Bears)主球場留在芝城 ，但熊隊15日發佈公開信指出，已完成收購阿靈頓高地賽馬場(Arlington Heights Race Track)，此舉使球場遷往郊區又邁進一步。

熊隊的公開信中提到，該團隊最終完成了收購，但沒有透露收購價格，此前有報導披露，熊隊同意支付近兩億元購買原馬場約326畝的土地。熊隊之前已經宣布，將在該片土地興建一座封閉的體育館，還會推出包括餐館、酒店等的多功能娛樂區。

芝加哥熊隊阿靈頓高地新球場占地326畝。(熊隊阿靈頓高地官網截圖)

不過，熊隊也特別提到，「收購完成不保證會開發該處土地」，熊隊說，目前仍未百分之百確定整個計畫的落實，因為相關負責人員仍在進行重要的評估，而該計畫取決關鍵在於熊隊是否能獲得政府的財產稅設立上限的優惠，還有能否獲得公共補貼。

芝市官員對熊隊的最新舉動表示，將與球隊展開談判，讓球隊留在芝加哥。芝市長萊特福發言人強森(Ryan Johnson)表示，球隊留在芝城，會比離開獲得更多經濟好處。

熊隊所以斥資1.97億買下阿靈頓高地馬場舊址，主要希望能夠建造一座屬於球隊自有的球場，而且能在該場地舉辦超級盃或NCAA籃球錦標賽等大型賽事，該球隊向阿靈頓高地市提交的開發計畫，還包括興建住宅與零售點，還有推出酒吧、餐館等。

在熊隊宣布收購完成前，伊州議會才剛提出一項「超級項目」(megaprojects)法案，該方案將通過凍結長達40年的房地產稅重估，以幫助熊隊為其開發計畫取得更充裕資金，這項提案在州議會意見不一，其中來自芝加哥議員都不表支持，還有議員反對為熊隊遷離芝加哥士兵球場提供稅收優惠。

州長普立茲克也表達了他反對州府為熊隊遷球場提供補貼，他說「州政府沒有義務介入並為球場地點搬遷提供大量資金，我當然不想增加納稅人的負擔」。

阿靈頓高地學區 也對熊隊進駐存在憂慮，學區官員表示，熊隊如果搬到當地，會帶來更多居民與學生，但假使熊隊拿到稅收減免，將會使仰賴房地產稅收入的學區陷入經濟困難。