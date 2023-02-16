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關鍵對決… 芝市長選情緊繃 3人有望爭逐決選

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市50個區的提前投票站已經開放，市長選戰也日益激烈。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市50個區的提前投票站已經開放，市長選戰也日益激烈。(特派員黃惠玲／攝影)

28日為芝加哥市級選舉日，多達九位參選的芝加哥市市長選情也進入白熱化，一項最新民意調查顯示，距離選舉僅剩兩周，市長競選也變成支持度領先的前芝加哥公校執行長瓦拉斯(Paul Vallas)、伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)以及現任市長萊特福特(Lori Lightfoot)的三人之爭。

由西北大學以及西語裔、非裔非盈利組織聯盟(Coalition of Latino and Black nonprofits)進行的民調結果顯示，瓦拉斯以19％的支持度排名第一，賈西亞17％、萊特福特14％緊追在後，非裔企業家威爾森(Willie Wilson)則以12%位居第四，不過，民調指出，仍有20%的選民還未決定要把選票投給哪一位市長候選人，這也意味著接下來不到兩周時間，是候選人贏得選戰的關鍵時期。

芝加哥提前投票已經在全市50個區推出，賈西亞也在14日上午到提前投票所投完了票。芝加哥市長由於參選人眾多，預料要贏得所有選票中的五成以上有一定困難，因此28日選舉結束後，兩位得票領先的候選人，將在4月4日舉行第二輪投票，屆時以選票多者當選。

這份民調出爐之際，萊特福特也剛好推出一系列的新競選廣告，其中包括一個主要攻擊賈西亞與另一位市長候選人強森(Brandon Johnson)的廣告。賈西亞對此表示，萊特福特想要轉移公眾對她之前紀錄的注意力。

賈西亞說，過去一個半月以來，萊特福特花了將近一百萬元攻擊他，「為什麼要花那麼多錢？因為她害怕，因為她害怕無法進入第二輪決選」。強森則說，芝加哥目前呈現著「雙城」的不公狀態，他將打破、摧毀現況，打造更好、更強大且更安全的芝加哥。

民調排第四的威爾森14日在一項競選活動中表示，公共安全是市民迫切需要市長改善的部份，他提出將全市畫出四個警區，並由四位警長分別負責的新計畫。

芝加哥 賈西 民調

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