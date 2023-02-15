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購買CTA通票 2/20起也可以搭乘Pace公車

特派員黃惠玲／芝加哥報導
20日起，凡購買CTA單日、三天或七天通票者，將可無限搭乘Pace公車。(CTA臉書)
20日起，凡購買CTA單日、三天或七天通票者，將可無限搭乘Pace公車。(CTA臉書)

芝加哥運輸局(CTA)與郊區公車系統Pace聯合宣布，從20日開始，將推出全新的兩大系統共享計畫，凡購買CTA或Pace單日與多日票的乘客，均可適用於兩大系統的捷運與公車搭乘。

CTA的單日與三日票，除可乘坐芝加哥捷運與公車外，也適用於Pace公車，而購買CTA/Pace七天通票的5元附加費也從即日起取消，7天通票售價因此降為20元。此外，兩大系統將合作發行每個月75元的CTA/Pac月票，但如果僅搭乘Pace的話，仍可購買該系統專用的60元月票。

可搭乘兩種交通工具的單日無限搭乘票，價格為5元，三天通票則為15元。兩大系統的車票均可透過Ventra app購買。

Pace執行董事長梅茲格爾(Melinda Metzger)說，這些新措施是為了提供乘客更好的票價支付方式。CTA總裁卡特(Dorval Carter Jr.)14日表示，新系統很公平、很便利，這樣一來，通過與行駛到郊區的Pace公車合作，更可以激勵提升到芝加哥旅行的人數。

不限搭乘次數的車票，是芝加哥一系列降低民眾公共交通成本的舉措之一，CTA、大都會火車通勤系統Metra以及Pace曾在2022年合作推出過區域通行票，向持有Metra月票的乘客，販售30元可無限搭乘 CTA及Pace的月票。

想要購買最新CTA與Pace合作車票的乘客留意，新的通用車票必須從20日起購買才會生效，如手中有單日、三日或七日車票者，只要還沒有啟動使用(activate)，都可以從Ventra帳戶上換成現值，然後在20日及之後加入新系統並啟動使用。

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