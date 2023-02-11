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東南亞中心歡慶元宵 與150多位耆老提前過元宵節

本報芝加哥訊
左上圖為東南亞中心行政主任鄔亮珊（右三）與來賓合照。
左上圖為東南亞中心行政主任鄔亮珊（右三）與來賓合照。

東南亞中心日前舉辦慶祝元宵節聯歡餐會，與150多位前來中心用午膳的耆老提前慶祝元宵節。當天前來與耆老們一同歡樂的嘉賓包括駐芝加哥台北經文處洪中明組長、林家銘秘書、僑教中心副主任黃士聰，芝市第47區區長馬丁（ Matt Martin）、伊州第7區參議員麥克西門斯（ Mikes Simmons）幕僚長薩恩哲（Heather Saenger）、芝加哥市長辦公室社區參與經理瑪利亞吳爾文（Maria Ullmann）、Aetna 健保公司代表以及社區多個熱心商家等，向老人們拜年。芝加哥選委會亞裔社區外展主任劉珍當天也在會場進行教育並示範選民如何去投票等事宜。

東南亞中心行政主任鄔亮珊歡迎所有嘉賓的蒞臨。她祝福長者們與社區友好在新的一年，身體健康、龍馬精神、出入平安。她聲稱當天的午餐非常的豐盛，分別有蔬菜炒牛肉與鷄肉，橘子、糖果零食等，都是由多個贊助單位，鄔亮珊主任感謝駐芝加哥臺北經文處的熱心贊助，讓老人家可以快樂的享用美食，并開心提前歡度元宵佳節。

慶祝元宵聯歡餐會，東南亞中心的會場笙歌不斷，喜愛唱歌的長者，義工紛紛大展歌喉，駐芝加哥經文處的林秘書，當天也以一首「月亮代表我的心」獻給所有的僑胞，祝福所有的長者新的一年萬事如意、身體健康、家庭和睦。現場氣氛開心喜慶！

 

芝加哥 東南亞 元宵節

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