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芝市長9候選人 加強改善犯罪政見一次看

特派員黃惠玲／芝加哥報導

角逐芝加哥市市長的九名候選人，大多十分努力表現自己對於犯罪問題的關注，且在多場市長選舉論壇中，也都把治安議題列為討論焦點，其中企業家威爾森(Willie Wilson)以及前芝加哥公校系統總監瓦拉斯(Paul Vallas)，更特別將嚴打犯罪列入競選主軸，瓦拉斯發行的一部電視廣告即以「犯罪已經失控」為主題。

芝市長九名候選人除上述兩位外，還有州眾議員巴克納(Kam Buckner)、聯邦眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)、社會活動家葛林恩(Ja'Mal Green)、庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)、第3區區長金恩(Sophia King)、芝加哥市市長萊特福特、第6區區長索以爾(Roderick Sawyer)。

對於犯罪與公共安全議題的解決策略，各候選政見如下：

●巴克納：

主張實施重點威嚇干預的戰略，為高風險個人提供工作、住房等基本服務，繪製新的警區地圖，改變招聘警員方式，留住更多優秀警力。

●賈西亞：

芝警必須進行現代化改造，成為最專業隊伍，因此他將全面執行警察改革培訓，落實現行政策，例如執行警察使用武力的規定。他也提到，芝加哥人無法感到安全，也因此失去對政府的信任，因此他如當選市長第一步就會解雇現任芝警局局長布朗，另外找一位芝加哥人擔負重任。

●葛林恩：

將把預算集中在預防犯罪與干預犯罪的項目，聚焦從根解決治安惡化問題。

●強森：

自己居住的房子門窗，都要加上防彈裝置，可見芝城治安惡化之嚴重，他說威嚇民眾不是解決問題的方法，精神健康、藥物濫用與住房問題，都與公共安全相關，他將妥善運用經費，改善人民生活同時減少犯罪。

●金恩：

犯罪是芝加哥名列前三的重要議題，而犯罪是一系列複雜的社會問題的一部份，她主張增加數百萬經費進行暴力防範，尤其針對人民生活予以改善。

●萊特福特：

過去四年她採取全面方法來解決暴力犯罪，解決非法槍枝的禍害，追究暴力份子的責任，並投資社區解決暴力根源，她說，這項計畫在2022年取得了進展，但要徹底落實達到目標，需要市民再給她時間繼續執行。

●索以爾：

芝加哥必須強化應對性別暴力(gender-based violence)，他們主張為每個社區中處於危險的婦女提供安置。她也提到要壯大警察部門，提供警察更多心理健康支援，提高警察培訓與教育。

●瓦拉斯：

芝加哥的治安議題毫無疑問必須列在新市長最優先任，他提出強化警察逮捕率、填補警力空缺等方案，也提到捷運公車犯罪率激增，而芝加哥運輸局(CTA)撥出大筆經費增聘保全的做法，浪費錢且無濟於事，他將把該筆資金轉雇更多警察，讓警力執行維護捷運與公車安全。

●威爾森：

他兒子20歲時就是喪生於槍口，他主張增加警力，確保問責制，並與聯邦、州府合作聚焦逮捕罪犯，而非對警察嚴格限制。

芝加哥 警察 眾議員

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