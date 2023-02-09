黃又文、謝宇婷入選芝藝術博覽會交流計畫

黃又文。(駐紐約臺北文化中心提供)

「2023年芝加哥 藝術博覽會-臺灣策展人交流計畫」徵選結果出爐，經駐紐約台北文化中心初審、芝加哥藝術博覽會(EXPO CHICAGO)複審後，獨立策展人黃又文及高雄市立美術館策展人謝宇婷獲選，兩人將於4月12至15日赴芝加哥展開為期四天的國際策展人交流活動，今年是該展首度邀請台灣策展人參加。

芝加哥藝術博覽會為芝加哥最重要的當代藝術展會，自2018年起舉辦國際策展人交流計畫，至今已支持超過120名策展人參與，促成10件國際合作案，也是北美地區唯一由藝術博覽會發起的國際策展人交流計畫。

謝宇婷。(駐紐約臺北文化中心提供)

主辦單位邀請各國的領事館、政府機構和藝文國際組織共襄盛舉，文化部駐紐約台北文化中心今年首次加入，其他共同參與的國際夥伴包括英國駐芝加哥總領事館、丹麥駐紐約總領事館、澳洲 駐芝加哥總領事館、法國文化交流協會(Villa Albertine)等9國機構。

芝加哥藝術博覽會審查代表佛婁瑞斯(Joshi Radin Flores)表示，黃又文與北歐國家有合作經驗，也曾在台灣和香港的藝文場館策展，未來可進一步發展。謝宇婷於高美館參與大南方多元史觀的策展及對與全球南方對話的興趣，和今年來自澳洲及墨西哥 的參加者相當契合；兩位獲選者都有相當成就，也準備好利用交流計畫本身的豐富資源，期待發掘更多潛在的合作機會。

兩位台灣策展人除與來自澳洲、丹麥、法國、意大利、墨西哥、荷蘭、西班牙和英國等8國策展人展開深度對話，並將與美國來自各州50位策展人齊聚一堂，彼此分享願景、目標及專業工作領域的挑戰，建立國際藝文人脈，開拓台灣視覺藝術的國際能見度。