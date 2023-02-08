芝城華埠持槍連環搶 警迅速破案2嫌落網

芝城華埠 6日連續發生搶劫案，兩名男性嫌犯在下午2時許，陸續於26街及25小街附近持槍接近四名受害者，要求他們交出車鑰匙後開車逃逸，警方接獲報案信息後，短時間內就在州街(S. State St.)5500號附近追蹤到搶嫌車輛，並順利逮捕兩嫌。

芝警局7日公布兩落網劫匪的好消息，警方先在6日下午2時54分於63街100附近，逮捕了其中一名嫌犯，該嫌並供出另一名同夥，這兩名搶匪在同日下午2時30分左右，於25小街300號附近，持槍搶劫一名49歲男受害者，華埠治安互助隊表示，他們第一時間就趕到案發現場協助受駭人。

警方表示，這兩名嫌犯也是同日稍早在華埠26街夾普林斯頓街，搶劫一名47歲女受害者的劫匪。警方說，嫌犯作案時開的車輛，是4日在第四警分局轄區內失竊的贓車。

兩名搶匪已被兩項控持槍搶劫重罪，以及一項持有贓車重罪。

此外，6日中午華埠又傳出假冒工人入室盜竊的案例，根據華埠治安互助隊的社區公告，嫌犯在6日中午冒充市府或水電瓦斯公司工作人員，在華埠Tan Ct.夾Lee Parkway附近的民宅敲門。

當時屋內無人在家，該嫌強行闖入屋內偷竊財物，根據警方紀錄指出，男嫌為一名西語裔或白人，同時應有另一名女同夥開車接應，他們駕駛一輛銀色的豐田 Cmery轎車，由車牌號碼顯示該車為登記有案的失竊車輛。

華埠治安互助隊再次提醒，如果有可疑人士上門要求入屋，不論他們自稱什麼身分，請立即撥打911報警求助，一般而言，老年人通常是這些不法份子的作案目標，家有耆老的民眾，別忘了向長輩們溝通避免上當。