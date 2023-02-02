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伊州長宣布 新冠災難公告5/11結束

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克1月31日宣布，該州新冠災難公告(disaster proclamation)將在5月11日結束，伊州約在三年前因應新冠疫情而宣布進入公共衛生緊急狀態，不過，他也同時警告，新冠病毒還沒有完全消失，所有伊州人都應接種新冠疫苗，一旦疫情升溫惡化，他仍可能會再次頒布災難公告。

普立茲克從疫情爆發至今，陸續宣布多項命令，包括居家避疫、強制口罩以及要求接種疫苗等，他也因此承受相當多的批評，根據伊州衛生廳1月31日的數據，伊州在將近三年的疫情期間，一共有3萬6091位居民死於COVID-19。

普立茲克說，新冠病毒並沒有消失，對於免疫系統有狀況的人來說，這仍然是真實存在的危險，「我敦促還未接種的伊州人盡快接種疫苗，如可施打補強針也應接種」。

根據普立茲克在2020年首次頒布的災難公告，伊州因此獲得了聯邦政府對於該州防疫成本的報銷，伊州還因此可以動用該州救災基金，來支付伊州國民兵的費用與相關開銷。

該公告也使伊州在全州部署資源來啟動緊急行動中心，且普立茲克可因此獲得派遣國民兵的權力，且加快了大流行期間物品的採購過程，包括新冠檢測器、口罩甚至屍袋。此外，該公告也允許州長發布多項行政命令，以保護公眾健康與安全。

如果大流行再次惡化，普立茲克將可再次發布災難公告，來重新落實相關行政令。

目前聯邦規定各州可以從4月1日起，取消不再符合常規醫療補助資格者的白卡，各州將有14個月時間進行審查。

伊州 疫情 疫苗

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