失竊率過高 州農拒售起亞、現代車險

起亞與現代汽車近來成為偷車賊最垂青的目標。(Getty Images)

由於韓系汽車 起亞(kia)、現代(Hyndai)某些車型的車輛被盜事件急遽增加，部分保險 公司已經開始拒絕接受這些車主投保車險。

州農保險(State Farm)發出一份聲明表示，由於竊盜行為激增，該公司已經暫停在部分州接受起亞與現代車廠的某些車款的新客戶投保車險，州農稱，「這是一個嚴重問題，影響著客戶與整個汽車保險行業，我們認真對待我們的責任、管理風險以及超額賠償成本等對所有客戶的影響」，基於審慎考慮，該公司有必要採取行動保護投保人及州農業務，州農說，將密切關注此情況，未來並酌情調整做法。

Progressive保險公司也在採取措施，限制向這些車輛的車主出售新保單，該公司發言人表示，在過去一年間，看到某些現代與起亞汽車的車款被盜比率激增超過三倍，而部分地區這些汽車的失竊率更是其他廠牌汽車的20倍，為此該公司在一些地區已經提高了保費，並限制其中一些車款的新保單銷售。

芝加哥是這類竊車事件數量激增的城市之一，不過，州農與Progressive沒有透露伊利諾州是否也在限制投保名單內。

去年8月，庫克 郡警長辦公室就對該郡居民提出警告，稱起亞與現代汽車失竊案件大幅增加，敦促車主採取預防措施，從去年7月到8月初，該郡這兩個廠牌的車輛被盜總數，比2021年同期飆升767%。

芝加哥警局上周宣布，該市的車輛盜竊、搶劫與車子觸媒轉換器被偷的案件明顯增加，警方說，其中起亞、現代車失竊最多，且這些車子都被歹徒作為暴力犯罪工具。

美國高速公路安全保險協會(The Insurance Institute for Highway Safety)表示，許多2015到2019年出廠的現代與起亞汽車，缺乏防止竊賊闖入車內以及繞過點火裝置的電子防盜器，而2015年其他廠牌的96％車型都安裝了這類裝置，但現代與起亞僅有26％的車款有安裝。

庫克郡警長辦公室說，韓國車被盜大增，與youtube及TikTok上分享如何不用車鑰匙啟動這些車輛的影片廣泛散步也有密切關係。