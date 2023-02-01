芝華人互助會 500人歡聚迎兔年

伊州13區第一位華裔州議員黃凱煥(持麥克風者)祝賀新年同時，也鼓勵大家踴躍投票及參政。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華人互助會(CMAA)日前杜魯門學院舉行兔年慶祝會，由伊利諾州第13區首位華裔州眾議員 黃凱煥 (Hoan Huynh)主持的這場活動，彰顯了亞裔 參政的積極與活力，包括伊州 聯邦參議員德賓(Dick Durbin)等官員民代，都到場向擠滿會場的民眾送上新春祝福。

華人互助會共同創辦人黃于紋、會長梅博文、執行主任曼德洛(Dennis Mondero)都在場歡迎約500位嘉賓、民眾參與盛會。黃于紋在活動中，分別用中、英、越南語向來賓們祝賀新年，她還特別介紹了農曆新年的來歷，以及12生肖在越南有貓無兔的習俗。

華人互助會共同創辦人黃于紋(前)向大家祝賀新年。(特派員黃惠玲／攝影) 伊州國會參議員德賓(前中)向大家祝賀新年。(特派員黃惠玲／攝影) 芝加哥選舉委員會(圖中舉手者)也到場介紹選舉相關事務。(特派員黃惠玲／攝影)

當天出席慶祝會的民代官員多達10幾位，其中包括伊州聯邦眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)、Raja Krishnamoorthi，伊州審計長曼多匝(Susana A. Mendoza)，伊州州參議員席蒙斯(Mike Simmons)，伊州州眾議員馬靜儀、黃凱煥，芝加哥第46區區長卡普雷曼(James Cappleman)、47區區長馬丁(Matt Martin)、48區區長歐斯圖曼(Harry Osterman)，駐芝台北經濟文化辦事組長洪中明等。

去年退休的前伊州州務卿懷特也現身共襄盛舉，服務伊州數十年的他退而不休，仍非常關心社區事務。

去年退休的前伊州州務卿懷特出席了互助會新春活動。(特派員黃惠玲／攝影)

身為北華埠第一位華裔州眾議員，黃凱煥表示，他來自於移民家庭，深知亞裔在異鄉打拚奮鬥的辛苦及付出的努力，新的一年他將盡全力為社區發聲，為選民爭取最大福利。德賓簡短祝賀新年之餘，也替無法到場的亞裔同僚達克沃斯(Tammy Duckworth)向大家拜年。