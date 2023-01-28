伊州學校警告 孩子使用Omegle恐陷險境

伊州莫克納中學向家長發出警告，留意孩子使用可跟陌生人交談的Omegle社交媒體。(YouTube截圖)

伊利諾州 莫克納中學(Mokena Junior High School)向家長發布警告指出，一款名為「Omegle」的免費應用程式，正在學生群體中流行使用，而這種App 很可能讓孩子陷入與陌生人打交道的危險境地。

莫克納中學解釋，Omegle可讓用戶隨機與來自世界各地的其他人配對，然後進行匿名的一對一交談，用戶往往會在資料中加上自己的興趣、愛好介紹，該App就可以將他們與興趣相近的人配對。

該校表示，他們已經意識到這款應用程式令人擔憂，「我們的許多學生使用頻繁」，因此向家長發出警告，莫克納中學校長羅林尼提斯(Mike Rolinitis)在給家長的公開信中說，「Omegle不需要登記或驗證年齡，導致年輕孩子成為網路受虐的潛在目標，使用者也很容易無法節制」。

學校警告，孩子與年輕人可能會被陌生人要求分享他們的姓名、年齡、地址等信息，「更令人擔憂的是，孩子很容易繞過任何安全防範機制，進入只有成年人可以進入且未經監管的視頻聊天室，學生們可能因此接觸或被鼓勵參加到露出身體的對話或影片內容」。

Omegle網站表示，該應用程式的目標是提供一個平台，讓人們可以跟不同背景與經歷的人聯繫起來，雖然該網站聲稱「視頻聊天有經過審核」，但也同時承認「沒有任何審核是完美的」，且用戶要對自己在使用Omegle時的行為負起全責，網站上說，Omegle僅限18歲及以上者使用。

羅林尼提斯表示，值得注意的是，在學校的絕大多數負面互動，幾乎都來自於濫用社交媒體，這些互動給孩子帶來過度的壓力與擔憂，他說，「孩子們通常還不成熟，無法理解如何正確使用社交媒體來進行積極交流」，因此他們會發送不恰當或傷人的信息，一旦被發現，孩子們往往會感到尷尬。

他也提到，許多社交媒體的app，例如Omegle，最好要從孩子們的手機 或電腦上刪除，或至少要嚴格予以監控。