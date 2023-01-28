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伊大漲學費 外州與國際生申請免ACT、SAT

特派員黃惠玲／芝加哥報導
香檳伊大(如圖)以及芝加哥伊大將調高今秋入學新生的學費。(UIUC臉書)
香檳伊大(如圖)以及芝加哥伊大將調高今秋入學新生的學費。(UIUC臉書)

伊利諾大學董事會(University of Illinois Board of Trustees)26日表決通過調高香檳伊大(UIUC)、芝加哥伊大(UIC)兩校今秋入學新生的學費，其中州內生調幅為1.9%，外州及國際新生學費則將提高2.2%至2.5%。

此外，州內生申請伊大可彈性提交標準化考試(ACT、SAT)成績的措施，經董事會投票同意，外州生以及國際學生也將納入實施範圍。

伊大旗下三所大學中，僅春田伊大(UIS)排除在這波學費調漲名單，至於已經在UIUC、UIC就讀的在學生，學費也不會有任何變動。

伊大表示，這次學費的增長仍遠低於通貨膨脹率，消費者指數在過去四年平均每年提高4.1%，去年漲幅更高達7.1%，伊大系統總校長齊麟恩(Tim Killeen)表示，適度的調高學費將使伊大能夠保持學生與家長所期望的卓越教育水平，並緩解該校因應通膨而推高支出的壓力。

他說，伊大系統過去10多年來，一直將提供學生財務補助列為優先工作，目前該系統每年平均的獎學金及各項補助達2億7700萬元，換算下來，多達37％的大學部州內學生都不需要支付學費。

伊大系統的三所大學註冊學生人數，已經連續第十年創下歷史新高，達到9萬4861名學生，增幅0.1%。在過去六個學年中，由於入學率提高16％，因此伊大管理層計畫放緩步罰。三校目前州內生人數有4萬6815名，占所有大學部學生的79%。

根據新的調漲方案，今秋入學的UIUC州內大學新生，學費將增加238元至1萬2712元，UIC新生則增加208元至1萬1178元。

董事會當天也投票決定，外州生與國際生在申請伊大的時候，可彈性選擇是否提供標準化考試成績。目前伊州州法禁止公立大學要求州內申請學生提供標準化考試成績，董事會同意將此措施擴大實施到外州與國際學生。

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