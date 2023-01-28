伊大漲學費 外州與國際生申請免ACT、SAT

香檳伊大(如圖)以及芝加哥伊大將調高今秋入學新生的學費。(UIUC臉書)

伊利諾大學董事會(University of Illinois Board of Trustees)26日表決通過調高香檳伊大(UIUC)、芝加哥伊大(UIC)兩校今秋入學新生的學費，其中州內生調幅為1.9%，外州及國際新生學費則將提高2.2%至2.5%。

此外，州內生申請伊大可彈性提交標準化考試(ACT、SAT)成績的措施，經董事會投票 同意，外州生以及國際學生也將納入實施範圍。

伊大旗下三所大學中，僅春田伊大(UIS)排除在這波學費調漲名單，至於已經在UIUC、UIC就讀的在學生，學費也不會有任何變動。

伊大表示，這次學費的增長仍遠低於通貨膨脹率，消費者指數 在過去四年平均每年提高4.1%，去年漲幅更高達7.1%，伊大系統總校長齊麟恩(Tim Killeen)表示，適度的調高學費將使伊大能夠保持學生與家長所期望的卓越教育 水平，並緩解該校因應通膨而推高支出的壓力。

他說，伊大系統過去10多年來，一直將提供學生財務補助列為優先工作，目前該系統每年平均的獎學金及各項補助達2億7700萬元，換算下來，多達37％的大學部州內學生都不需要支付學費。

伊大系統的三所大學註冊學生人數，已經連續第十年創下歷史新高，達到9萬4861名學生，增幅0.1%。在過去六個學年中，由於入學率提高16％，因此伊大管理層計畫放緩步罰。三校目前州內生人數有4萬6815名，占所有大學部學生的79%。

根據新的調漲方案，今秋入學的UIUC州內大學新生，學費將增加238元至1萬2712元，UIC新生則增加208元至1萬1178元。

董事會當天也投票決定，外州生與國際生在申請伊大的時候，可彈性選擇是否提供標準化考試成績。目前伊州州法禁止公立大學要求州內申請學生提供標準化考試成績，董事會同意將此措施擴大實施到外州與國際學生。