中國駐芝加哥總領事趙建一行 連續三天南北華埠36社團新春團拜

總領事新春團拜活動，給每個社團送上寓意新春吉祥的紅包，年味十足的春聯、掛曆、兔年吉祥物以及來自祖國的親切問候與祝福，處處洋溢著新春喜慶的熱烈氣氛！

中國駐芝加哥總領事館新春團拜活動因疫情 期間中斷三年之后回歸。總領事趙建率僑務組組長張軍鵬及王芸、曹潔、冉然領事，兩會會長方燕輝和五邑同鄉會會長周群厚兩位僑領的陪同下，一行連續三天的新春團拜行程，冒著嚴寒、馬不停蹄的拜訪了芝加哥南北華埠的36個僑團和機構。總領事一行所到之處，均受到僑胞們的熱烈歡迎，有些社團還舞起了瑞獅，熱烈歡迎總領事一行的蒞臨。而總領事則給每個社團送上寓意新春吉祥的紅包，年味十足的春聯、掛曆、兔年吉祥物以及來自祖國的親切問候與祝福，處處洋溢著新春喜慶的熱烈氣氛！

趙建總領事新春團拜，首站拜訪了大芝加哥地區華僑華人 聯合會（華聯會），受到華聯會主席吳灝，理事長鄭征，名譽主席陳俊義、汪興無、胡曉軍，常務副主席何達權等列隊歡迎。接著是美中餐飲業聯合會，胡曉軍主席率眾會員到場熱烈歡迎。趙建總領事對美中餐飲業聯合會在新冠疫情期間，餐飲業遭受了巨大打擊的情況下，克服了巨大困難所取得的成績表示敬佩。趙總領事還在第五屆美國中餐國際論壇紀念冊上簽名，以示鼓勵。他祝願美中餐飲業聯合會和廣大僑胞，兔年身體健康，生意興隆。

趙建總領事一行第三站來到美國福建總商會，會長黃寶章代表商會熱情款待。總領事致辭表示，福建總商會聯合美中餐飲協會為中國城掛滿紅燈籠，就是希望為華人社區帶來喜慶的節日氛圍，他并感謝商會在宏揚中國文化和中美之間的經貿、文化交流領域所做的努力。總領事團拜行程第一天還先后拜訪了希林亞裔 活動中心、廣州協會、黃氏宗親會、美國華人海外交流協會、芝加哥五邑同鄉會、恩平同鄉會、梅氏總公所、李氏公所、至德三德公所、龍岡親義公所、林西河堂、昭倫公所、廣海同鄉會。

總領事團拜行程第二天，一早就去到北華埠的華人互助會和協勝公會拜年，受到華人互助會董事長黃于紋、行政主任曼德洛（(Dennis J. Mondero)以及協勝公會總理陳羨韶等僑胞的熱烈歡迎和熱情招待！總領事一行還在黃于紋的陪同下參觀了有40多年的歷史，如今擁有360位多元族裔職員的華人互助會。趙總領事讚揚協勝公會對北城僑社的和諧團結、對社區發展的貢獻。當天上午，趙總領事率眾風塵僕僕來到新會同鄉會、美中餐飲協會、亞裔藝術博物館、沖屢同鄉會、美亞健康協會、余風彩堂、鳳倫公所、華商會以及華諮處等僑社機構，向僑胞們送去新年祝福

在前往35街的美中餐飲協會和亞裔藝術博物館的拜會中，趙總領事讚揚美中餐飲協會多年來對社區發展做出重大的貢獻。趙總領事一行還參觀了亞裔藝術博物館的數百件文物。接著，總領事一行到了沖婁同鄉會、美亞健康協會（MAHA）余風采堂/同源會、溯源公所、鳳倫公所/開平同鄉會、芝城華商會和華諮處。總領館團拜的最後一天，分別向伍胥山公所、華博會、海晏公所、洪門致公堂、安良工商會、香港華協會的同仁送上兔年最美好的祝願。