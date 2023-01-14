我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

新年跳槽？芝加哥10公司徵才 時薪逾45元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
時薪45到55元的護士，為求才市場的熱門行業。(pixabay)
時薪45到55元的護士，為求才市場的熱門行業。(pixabay)

新年伊始，許多人也紛紛開始計畫轉換職場，芝加哥不僅是全美第三大城，也是許多企業、公司的主要發展基地，目前芝加哥地區有十家平均最低每小時支付超過45元的企業正在招募人才，想換工作後或求職者，不妨多多參考。

●WatsonDwyer Inc.：徵初級行政助理，工作地點在芝市環區，全職時薪80到90元，除了可與高管一起工作學習，還提供晉升機會。

●Thriveworks：徵臨床醫師，年薪達9.28萬元，還有員工福利，符合資格者需持有以下伊州執照LCPC、LCSW、LMFT。

●Ed-Ex Inc.：徵校園主任，此職位年薪9萬到12萬間，還有醫療保險、401(K)計畫與帶薪休假等福利，應徵者需有至少三年工作經驗，且通過背景調查。

●ICG Rehab Services：徵職業治療師，主要擔任早期干預工作，此職位為合約制，年薪可高達11萬，申請者需持有伊州職業治療師執照。

●Dart Healthcare Staffing：徵註冊護士，該醫療機構徵求全職、兼職及旅行護士職位，每小時工資在45元到55元間。

●Sargent Logistics：徵求物流調度員，此全職工作需至少有一年調度經驗，年薪達15萬元，且有機會獲得獎金。

●The Obama Foundation：歐巴馬基金會培訓與評估經理，此職位入職後將可工作到2026年12月，全職年薪在10萬2975元到17萬1625元間。

●Bank of America：私人財富客戶專員，根據薪水查詢網站Indeed指出，此職位年薪達10萬，另還有員工福利，要求具有大學學位及相關知識、經驗。

●SSA Recruitment Group：多名項目經理，年薪10萬到13.5萬間，且有員工福利。申請人應具至少三年高端室內功成承包或相關經驗。

●M.A. Apparel & Promotions：銷售代表，在芝加哥地區工作，年薪達14萬，有員工福利。需持有相關商業、行銷等學歷證明，並有1到兩年銷售經驗。

福利 芝加哥 伊州

上一則

6度遭竊 休士頓老闆不敢回家 攜槍睡店內

下一則

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

延伸閱讀

專家：新冠XBB.1.5變種即將蔓延芝加哥

專家：新冠XBB.1.5變種即將蔓延芝加哥
談判大獲全勝 護士罷工結束

談判大獲全勝 護士罷工結束
芝城駕駛去年平均塞車155小時 全美之冠

芝城駕駛去年平均塞車155小時 全美之冠
挽留芝加哥熊隊 開發商公布士兵球場新規畫

挽留芝加哥熊隊 開發商公布士兵球場新規畫
暖冬降臨 芝加哥氣溫連14天高於往年平均

暖冬降臨 芝加哥氣溫連14天高於往年平均
霍楚發布2023年州情咨文 擬推增加住房、提高最低時薪

霍楚發布2023年州情咨文 擬推增加住房、提高最低時薪

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，最終在醫院心臟驟停去世。圖取自影片截圖

華府教師拒捕 遭洛杉磯警方電擊數次致死

2023-01-13 15:12
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款