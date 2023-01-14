新年跳槽？芝加哥10公司徵才 時薪逾45元

時薪45到55元的護士，為求才市場的熱門行業。(pixabay)

新年伊始，許多人也紛紛開始計畫轉換職場，芝加哥 不僅是全美第三大城，也是許多企業、公司的主要發展基地，目前芝加哥地區有十家平均最低每小時支付超過45元的企業正在招募人才，想換工作後或求職者，不妨多多參考。

●WatsonDwyer Inc.：徵初級行政助理，工作地點在芝市環區，全職時薪80到90元，除了可與高管一起工作學習，還提供晉升機會。

●Thriveworks：徵臨床醫師，年薪達9.28萬元，還有員工福利 ，符合資格者需持有以下伊州 執照LCPC、LCSW、LMFT。

●Ed-Ex Inc.：徵校園主任，此職位年薪9萬到12萬間，還有醫療保險、401(K)計畫與帶薪休假等福利，應徵者需有至少三年工作經驗，且通過背景調查。

●ICG Rehab Services：徵職業治療師，主要擔任早期干預工作，此職位為合約制，年薪可高達11萬，申請者需持有伊州職業治療師執照。

●Dart Healthcare Staffing：徵註冊護士，該醫療機構徵求全職、兼職及旅行護士職位，每小時工資在45元到55元間。

●Sargent Logistics：徵求物流調度員，此全職工作需至少有一年調度經驗，年薪達15萬元，且有機會獲得獎金。

●The Obama Foundation：歐巴馬基金會培訓與評估經理，此職位入職後將可工作到2026年12月，全職年薪在10萬2975元到17萬1625元間。

●Bank of America：私人財富客戶專員，根據薪水查詢網站Indeed指出，此職位年薪達10萬，另還有員工福利，要求具有大學學位及相關知識、經驗。

●SSA Recruitment Group：多名項目經理，年薪10萬到13.5萬間，且有員工福利。申請人應具至少三年高端室內功成承包或相關經驗。

●M.A. Apparel & Promotions：銷售代表，在芝加哥地區工作，年薪達14萬，有員工福利。需持有相關商業、行銷等學歷證明，並有1到兩年銷售經驗。