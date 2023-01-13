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芝城華埠1月29日兔年遊行 15花車創新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠特別活動委員會與贊助商宣布，兔年新春遊行29日登場。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠特別活動委員會與贊助商宣布，兔年新春遊行29日登場。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠特別活動委員會11日宣布，華埠兔年新春遊將在29日下午1時登場，度過三年疫情後，今年的遊行陣容將明顯擴大，其中參與花車多達15輛創歷史新高。

芝加哥華埠特別活動委員會名譽顧問李雙振、共同主席黃婉嫻主持了發布會，黃婉嫺表示，今年遊行隊伍包括15輛花車、10支鼓號樂隊以及20組遊行方陣，其中花車數量，寫下該活動舉辦數十年來的新高紀錄。此外，主辦方也宣布，芝加哥市市長萊特福特當天將到場參與遊行共迎新春。

華埠特別活動委員會、區長、贊助商宣布，兔年新春遊行29日登場。(特派員黃惠玲／攝...
華埠特別活動委員會、區長、贊助商宣布，兔年新春遊行29日登場。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥11區區長李惠華、25區區長盧漢士、中華會館主席伍健生、福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦、華埠治安基金會會長黃暉，皇上皇燒臘東主馬森柱、88超市負責人陳志心，以及2022芝加哥中華小姐梅曉琳等人都出席了發布會。

兩位區長表示，春節是華埠社區的年度傳統節日，新春遊行每年都吸引成千上萬的民眾參與，不僅將中華文化發揚傳承，更帶動華埠商機與人氣，他們感謝主辦方與支持者的貢獻，也預祝活動圓滿成功。

委員會介紹，春節遊行隊伍、鼓樂隊和花車將在12時集合，舞龍隊預計12分45分會在華埠「天下為公」排樓下演出，下午1時，遊行隊伍由與會官員、民代與嘉賓擔任前導，從24街出發沿著永活街北走，經過「天下為公」後往西轉到舍麥路。此外，遊行過後，芝城華埠醒獅隊會在華埠商圈向店家拜年。

主辦方也特別感謝今年冠名贊助的美國銀行，以及ComEd、Hyatt、Salesforce、88超市和華埠停車場的支持。

華埠 遊行 芝加哥

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