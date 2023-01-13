專家：新冠XBB.1.5變種即將蔓延芝加哥

由於芝城大多數民眾都已不再戴口罩，衛生官員呼籲接種最新版疫苗防疫。(特派員黃惠玲／攝影)

被稱為「海怪」(kraken)的高傳染力Omicron 亞型變異株XBB.1.5，已在東岸地區迅速傳播，專家表示，這種被認為更具傳染性的變種，未來幾天或幾周也將在芝加哥 與中西部地區蔓延。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，XBB.1.5已經占美國病例的27.6%，而東岸地區的確診病例更有超過70％都是感染該類變種。中西部地區目前感染XBB.1.5的比率為7.3%，比上周6％增加，專家預測此比率將繼續上升。

芝加哥羅許醫院(Rush University Medical Center)病毒專家巴比安(Hannah Barbian)說，「我們很肯定這種病毒變體將會繼續增加感染案例，目前在東岸發生的情況，很可能也會在芝加哥發生」，她說，從芝加哥基因測序的收集樣本過程中，已經檢測到XBB.1.5的變體。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪解釋，XBB.1.5是現有兩種Omicron變體的融合，「海怪」這個名字是由一位加拿大生物學教授創造，據報導，它是以斯堪第納維亞(Scandinavian)民間傳說中的一種海怪命名。

亞瓦迪表示，芝市正在密切監測這種變體，預計感染數量還會增加。她說，這次的變體顯然比其他變體更具傳染性，「這也意味著它更容易傳播」。

亞瓦迪說，不過紐約地區醫院並沒有因為確診住院而不堪重負，這是好現象，她表示，「我們有疫苗 ，也有治療方法，可以幫助控制這種情況」，亞瓦迪表示，這種變種似乎沒有比其他Omicron病毒更易致病，但也同時會更容易傳播，她說，假使芝城社區傳播風險從中度升到高度，她不會感到驚訝。

專家表示，如果在去年7月之前感染過病毒，或沒有接種雙價補強新冠疫苗的人來說，對於這波變種的防護力將較低，最好的辦法就是趕緊接種最新版疫苗。