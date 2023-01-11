華埠居大不易 停車位缺 老人住房也不足

華埠 更好團結聯盟主任陳本恩表示，根據研究調查，華埠老年人口比率高於全芝加哥 市，且華埠停車問題日益惡化，而這些議題在華埠推出大型房屋建案同時也不應忽視。

根據去年華埠更好團結聯盟與與芝加哥大都會 規劃機構(Chicago Metropolitan Agency for Planning, CMAP)攜手調查公布了「華埠停車管理計畫」(Chinatown Parking Management Plan)，該研究的區域，北到18街、南到55號州際公路、東到克拉克街，西到芝加哥河，這個範圍是芝加哥華埠的商業中心，結果顯示，華埠停車問題日益惡化，如不改善將成發展障礙。

該份報告提到，華埠舍麥路(Cermak Rd.)以南的區域免費停車位最多，因此該區占用車位比率也最高，中華會館新建案位於22小街，這條單向通車街道的停車問題困擾沿街住戶已久，一名住在22小街的住戶向本報表示，該處街道狹窄又經常遇到雙排停車，加上鄰近永活街口的兩旁停車位早就畫為收費計時停車區，住戶想找到路邊免費車位簡直難如登天，如果中華會館改建為僅有11個停車位但卻有50多戶入住的公寓，「到時交通問題想到就令人頭痛」。

此外，根據CMAP的分析統計，華埠居民年齡比全芝加哥市其他區都高，其中65到74歲的居民在華埠占比為12%，而全市其他區的該年齡層居住比率僅7.3%。

有鑑於此，積極參與推動華埠可負擔住房的華埠更好團結聯盟表示，依照目前華埠老人公寓幾乎都要排期等待1、20年的情況來看，華埠更迫切需要更多的老人公寓。

陳本恩說，「我們支持華埠推出更多的可負擔房屋(affordable housing)，但有關中華會館改建公寓部分的詳細計畫，仍須進一步了解與討論」。