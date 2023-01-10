蛋價持續飆漲 1箱20元漲到80多元 中餐業快撐不住

雞蛋價格飛漲，超市一打雞蛋售價增至4.99元。(特派員黃惠玲／攝影)

雞蛋 價格持續飆升，導致坊間餐館、西點麵包店等大量使用雞蛋的業者叫苦連天，由於之前因通貨膨脹，普遍商家都已調高過各項產品、菜品售價，面對這波「蛋價危機」，部分業者選擇苦撐，採取「適量減少蛋炒飯的蛋量」、「暫時減產用蛋多的糕點」等做法因應。

「一箱雞蛋180個去年售價不到20元，現在一箱進價已經超過80元」，經營外賣中餐館的馬振偉表示，開餐館20多年來從未遇過這麼貴的蛋價，他餐館的「芙蓉蛋」是餐廳最暢銷的菜品，但考慮之前通貨膨脹已調高過售價，現在如果又漲，擔心顧客不會買單，「在一箱蛋價漲破百元前，就先自己概括承受」。

馬振偉說，餐館芙蓉蛋小份需使用兩個雞蛋，大份則需用到四個雞蛋，「由於口味的考量，這道菜的雞蛋很難減量」，一年間成本上揚四倍，也只能先苦撐。不過，雞蛋用量也較多的蛋炒飯，現在則有稍微減少雞蛋份量，假使顧客要求多放雙份雞蛋的話，則會告知對方要加價。

馬振偉表示，他的餐館一周大概要用掉八箱雞蛋(1200顆)，供應商告訴他，這波雞蛋上漲是因為前陣子禽流感 導致大批蛋雞被撲殺，加上運輸價格居高不下，「但一顆蛋價格漲到四倍，實在很難接受」。

他說，還好這陣子牛肉、豬肉價格穩定，而且雞肉進價不漲反跌，尤其之前每磅2元多的雞翅膀，現在跌至不到1元，「蛋價如果沒有漲破100元，暫不考慮調高芙蓉蛋等價格」。

在堪薩斯州Overland Park經營Best Regards糕餅店的業者段星(Robert Duensing)說，去年一箱雞蛋價格是17元，最近他訂了一箱雞蛋，價格飆升到97元，他表示，蛋價實在太高了，他不得不停產部分用蛋量高的產品，例如泡芙，假使以目前的蛋價，一個泡芙得賣到12元才能符合成本，「但你不太可能這樣做」，所以近來他跟員工就盡量聚焦製作用蛋量較少的西點麵包。

段星說，有段時間他甚至想自己養雞來解決蛋價過高的問題，但也只是想想而已，因為他的糕餅店每周用蛋量多達1200個。

一般民眾到超市買蛋也對價格激增非常有感，「現在一打雞蛋，在Jewel-Osco這種連鎖超商價格已經漲到約5元，很誇張的貴」，每周固定使用一打雞蛋的家庭主婦高蓮表示，之前一打雞蛋經常只要0.99元。

連大賣場好市多 (Costco)的蛋價也是節節上漲，之前一盒18個雞蛋不到3元，現芝城華埠附近的好市多每盒要價6.25元，