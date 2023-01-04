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芝城去年695人遭謀殺 奧斯汀區死亡最多

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據最新統計數據顯示，2022年芝城遭謀殺人數累計695人，比2021年的797人少了102名，但比2020年則多出25名。在芝城所有社區中，南邊的奧斯汀社區(Austin)去年被謀殺人數為45名，高居全城之冠。華人聚居的麥金利公園(Mckinley Park)遭殺喪命有五人，橋港區、阿莫廣場(Armour Square)也各有兩名。

這份統計報告由芝加哥市府公布，名列全芝加哥最多人遭謀殺區的第二到第十名，依序為南岸(41名)、Auburn Gresham(35名)、西英格伍德(West Englewood，30人)、西加菲爾德公園(West Garfield Park，28人)、北勞恩戴爾(North Lawndale，27名)、羅斯蘭德(Roseland，27人)、查薩姆(Chatham，26人)、新市(New City，23名)、西普爾曼(West Pullman，22人)。

2022年被謀殺的695人中，以非裔男性比率最高，其中死者中多達229人的年齡介於20到29歲間，30到39歲者則以207名居次；死者族裔以非裔536人最多，白皮膚的西語裔以119人排名第二多，亞裔則僅有三人在去年被謀殺；性別方面，死者以男性居多，人數多達603名。

絕大多數的謀殺案死者，都是因中槍而死，695名死者中有636人中槍。

這些謀殺案的數據，不包括出於自衛或未列入芝加哥警方統計數據的殺人事件，此外，伊利諾州警察廳的數據也未包括在內，伊州警察主要負責芝加哥市高速公路的巡邏，這也意味著近年逐漸增加的高速公路槍殺案，並未計算在此份2022年謀殺報告中。

芝加哥 警察 芝城

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