汽油稅恢復調漲… 新年伊始 伊州逾200項新法上路

暫停調高的伊州汽油稅，新年度將出現兩次調漲。(特派員黃惠玲／攝影)

新年伊始，伊利諾州也將有超過200項新法即將在2023年起陸續施行，其中包括恢復調漲汽油稅，而停徵一段時間的食品雜貨稅也將從明年7月起恢復徵收。

汽油稅從1月起恢復調漲

根據伊州 法律，汽油稅緊跟通貨膨脹率進行調整，原本今年7月1日至明年6月30日的財年，該州汽油稅每加侖要提高0.022元，去年因考慮到新冠疫情和高油價，暫停了調漲汽油稅達6個月。

從新年度1月1日起，這項暫停調漲的措施取消，新年起伊州每加侖汽油稅將上漲0.032元，此項增長更使伊州汽油稅累積每加侖高達0.424元。

由於汽油稅增長主要配合新財年的通膨率，這也意味著明年7月1日起展開新的財年同時，開車民眾又得面臨新一波的汽油稅調高，等於2023年將面臨兩次汽油稅提高的壓力。

食品雜貨稅明年7月恢複徵收

為體諒民眾的通膨壓力，伊州暫停徵收1%的食品雜貨稅，包括麵包、水果、蔬菜，預先包裝的零食、肉類等，都享受免繳食品雜貨稅的優惠，伊州食品雜貨稅率為1%，暫停該稅的徵收時期，消費者購買100元的食品雜貨，可免付1元的稅款。不過，這項優惠從明年7月1日恢復實施。

最低時薪 調漲到13元

1月1日起，伊州最低工資將從每小時12元提高到每小時13元。這將是自2019年伊州新法規生效以來的第五次上調。根據該方案，伊州最低時薪將在2025年漲至15元。

目前芝加哥市和庫克 郡的最低時薪都比伊州高，其中芝加哥市從今年7月1日開始，員工21名及以上的企業，最低工資從15元上漲至15.4元，小型企業為14.5元。庫克郡則已經把時薪從13美元上調到了13.35元

禁止第三方送餐平台列未授權商品

新年開始，包括Grubhub、DoorDash等第三方送餐平台服務，將禁止把未予該平台簽定書面協議的餐廳列入其網頁。此禁令獲得伊州餐飲業的支持，餐館長期以來抱怨第三方平台將他們未授權的商品上架及配送，甚至因此興訟。

食品加工和醫療服務禁用乳膠手套

1月1日起，任何食品服務機構禁止在準備和處理食品時使用乳膠手套。新法規還禁止急救人員佩戴此類手套，醫護人員被要求在2024年1月1日之後禁止戴乳膠手套。

乳膠手套可能對皮膚產生刺激，並引發強烈的過敏反應。目前已經有包括加州、亞利桑納州、康州等多地禁止使用此類手套。如果尚無法採購非乳膠手套或用其他手套代替的機構，必須設置醒目標示提醒顧客。

遭竊盜或搶劫車輛所產生的費用，車主免責

有鑑於劫車、偷車案件頻發案，最新的伊州法令規定，在車主向執法部門報告其車輛被盜或被劫後，個人無需對車輛涉及的違法行為、費用、罰款或處罰負責。

連續工作6天後必須休息24小時

針對現有法律的模糊地帶進行修訂，所謂連續6天工作後必須休息24小時，將不限定於周日到周六的一周；此外，新法還要求工作12小時的員工，必須提供第二次20分鐘的吃飯後休息時間，現行法律要求工作7個半小時或更長時間時可休息一次。

該法案還加大了雇主的懲罰力度，將目前每項違法行為最高罰100元的標準，提高到員工人數少於25人開罰250元，規模更大公司必須罰款500元。另一項新法要求雇主需為遭遇流產、死產、生育治療失敗或收養孩子失敗等問題的員工，提供10天的無薪休假。