搭機托運行李丟失 5天仍未找到可索賠

成千上萬的旅客在近日這波包括西南航空在內的班機大規模取消、延誤的旅程中，遇到了行李丟失的問題，以下為相關處理程序建議。

其中西南航空公司表示，如果在過去幾天發生行李遺失的旅客，可到該公司的官網的「行李遺失或破壞頁」(lost or damaged baggage page)查詢後續處理程序。

根據西南官網，旅客應該在抵達目的第四小時內，告知工作人員他們的行李丟失，在機場 的話，可以到行李服務處掛失行李。

抵達目的地但行李沒跟上：

旅客可到行李服務處告知情況，工作人員會對此做出報告並給出一張收據及電話號碼，屆時旅客可撥打電話跟進行李最新蹤跡，西南表示，大部分的情況下，這類行李將直接送到旅客指定的地點。

行李永久遺失：

如果距離搭機日期五天後，旅客仍沒有收到行李的話，則可上網填寫申請表，要求賠償，網址：https://reurl.cc/oZ6VD5。

此外，根據聯邦運輸部表示，如果班機取消，旅客仍想要到達目的地的話，只要班機有座位，大多數航空公司都會免費協助改簽下一般航班；如果班機取消而想取消機票的票，即便是買了「不可退款」的機票，旅客仍享有收到全額退款的權利，此外，旅客也將可以獲得任何行李托運費、座位升等費及其他額外費用的退款。

消費者旅遊倡議者、前航空公司高管埃本霍赫(Kurt Ebenhoch)說，旅客有資格獲得退款，且不局限於只能退以後可使用的航空公司代金劵(voucher)，假使你選擇拿代金劵，則別忘了詢問該劵的使用期限或相關限制。