芝城伍胥山公所舉辦新職員就職典禮　主席兆定、連浩在元老健源的監誓下正式就職

致辭及印信交接儀式: 下圖右起伍健生元老、伍兆祥前主席、伍連浩主席、伍健源元老、伍兆定主席、伍煥光元老。

芝城 伍胥山公所日前在其會所舉行2023年新職員就職典禮，新一屆主席伍兆定、伍連浩在元老伍健源的監誓下，在眾鄉親的見證下正式就職。就職儀式前，首先由全美伍胥山公所元老伍健源、伍健生和伍換光率一眾職員鄉親祭祖，大家齊齊向太始先祖上香行三鞠躬禮，經過一輪拜祭儀式禮畢后，中文書記伍卓添召集新一屆職員在太始祖先面前宣誓，由伍胥山元老伍健源監誓後，三位元老伍健源、伍健生、伍煥光及前任主席伍兆祥將公所印信交予新主席伍兆定和伍連浩。

交接儀式由前任主席伍兆祥致辭感謝鄉親的支持和合作。三位元老致辭，寄語新任主席團結協作，將會務更上一層樓。伍煥光元老并宣佈明年三月二十日恢復春宴，地點暫時沒定。希望伍氏親友相互知照。新任主席伍兆定、伍連浩接著致辭表示任重道遠，并表示感謝大家的信任，將在元老的支持下，在全體職員和鄉親的合作下發展會務，團結團結僑社，為繁榮社區作出新的貢獻。

伍胥山總公所新一屆職員名單：全美伍胥山總公所元老健源、健生、換光，芝城伍胥山公所主席兆定、連浩，中文書記卓添，西文書記鈺暉，財政會計國平、瑞波，核數耀強，庶務振聰，樓業部主任立強、伍兆祥，康樂部主任文師，婦女部主任健波夫人、鳳儀姑。