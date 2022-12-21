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「中餐在美國」開展 聚焦華人奮鬥及創業故事

芝加哥訊
華博館展覽小組組長梅素蘭(右三)與博物館館長劉振斌(右一)介紹最新展覽「中餐在美國」。(高潔／攝影)
華博館展覽小組組長梅素蘭(右三)與博物館館長劉振斌(右一)介紹最新展覽「中餐在美國」。(高潔／攝影)

芝加哥美洲華裔博物館大型展覽「中餐在美國：奮鬥與成功的故事」即日起開展，該展覽聚焦在美華人的奮鬥、堅韌和創業精神，參觀者可從中認識並了解從「李鴻章雜碎」到點心再到麻辣火鍋的發展與移民歷程。

華博館展覽小組組長梅素蘭表示，希望參觀者能夠欣賞到囊括數千年歷史史的中華美食展覽，她表示，中餐受到美國市場歡迎，更成為許多家庭世代相聚和慶祝的社區主食，而中餐在美國的發展過程，幾乎可以說是華人在美移民史的對照。

「中餐在美國」展品之一。(高潔／攝影)
「中餐在美國」展品之一。(高潔／攝影)

華博館館長劉振斌補充稱，博物館計畫將在未來舉辦烹飪活動和其他家庭活動，讓這項展覽增加互動及趣味，以吸引更多人參觀。他表示，「我們計劃全年舉辦烹飪示範和其他有趣的家庭活動，敬請留意即將發布的公告」。

他也歡迎大家入會成為美洲華裔博物館會員，會費老人和學生每年30元，成人1人60元、2人100元、3人150元，公司會籍500元，捐250元可獲銅質榮譽會籍、500元銀質榮譽會籍，1000元金質會籍或小玻璃磚，1200元白金終身會籍加小玻璃磚，5000元為鑽石終身會籍加大玻璃磚，5500元翡翠終身會籍加大玻璃磚。

這項展覽將陸續表揚對芝城本地餐館發展有貢獻的餐廳及廚師，包括Bob Chinn的陳氏蟹屋、新華燒烤、老四川集團，以及橙果園/翠碧閣、唐氏茶園、Mee Mah餐廳、大三元酒家、友誼樓。

此外，還有如心樓、中西酒家、Chef Shangri-la 和 King's Restaurants等早期中餐開拓者，著名作家兼廚師譚榮輝也將接受表彰。

華博館表示，這些故事展示了中餐在美國擔任中國文化和美食大使的角色，以及對芝加哥美食城市的貢獻，本展覽涵蓋了華人移民到美國，以及如何生存、如何形成華埠，以及隨著華人移民多樣性帶來更豐富的料理，還有中華美食當前發展趨勢。

該博物館目前開放時間為周三和周五上午9時30分至下午2時，周六及周日上午10時至下午４時。相關信息可查詢：ccamuseum.org

博物館 華人 美食

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