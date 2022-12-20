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青少年2死3傷 芝高中及華埠車站傳槍響

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝警局公布18日清晨在紅線捷運列車進華埠車站時開槍的嫌犯照片。(芝警局提供)
芝警局公布18日清晨在紅線捷運列車進華埠車站時開槍的嫌犯照片。(芝警局提供)

芝城青少年槍案頻發，緊鄰華埠旁的小村區(Little Village)貝尼托華雷斯高中(Benito Huarez Community Academy)上周五才發生一宗校園槍擊案，造成四名學生中槍，其中兩人死亡；此外，18日行駛到華埠的一列紅線捷運班車，也傳出車廂內一名青少年中槍的案件。

貝尼托華雷斯高中學生19日發起罷課抗議槍枝暴力行動，希望有關當局重視校園安全以及解決青少年遭受槍枝暴力嚴重的問題。該所高中十年級學生奇雅(Kiya)說，上學不應該感到恐懼害怕，校門口發生如此血案，一定要尋求解決及防範再度發生的途徑。

上周五遭槍擊死亡的該校學生，包括培瑞茲(Branden Perez，15歲)、比雷格斯(Nathan Billegas，14歲)，這兩人就在放學時間(約下午2時30分)於校門口被槍殺，同行的另兩名學生也中槍受傷。警方隨後公布了開槍嫌犯的照片，當時槍手全身穿著黑色服飾且戴了口罩。

不過，由於警方發布的照片相當模糊，許多學生因此表達了不滿與擔憂，推動社區安全者說，低質量的攝相機以及缺乏警力，是導致該宗槍擊案的罪魁禍首。

由於警方公布的貝尼托華雷斯高中外開槍打死兩名高中生的嫌犯影像模糊，引起公眾不滿。...
由於警方公布的貝尼托華雷斯高中外開槍打死兩名高中生的嫌犯影像模糊，引起公眾不滿。(芝警局提供)

奇雅說，如果學校周邊沒有幫派活動，上周五的死亡槍擊案就不會發生，「我跟很多同學們都不屬於幫派，但我們每天都要上學，我們開始擔心自己會不會變成下一個中槍者？」

在華埠槍擊案方面，警方調查人員指出，16歲男孩於18日凌晨2時5分左右，在快到華埠站的一節車廂中中槍，該名男孩向警察表示，他聽到好幾聲槍聲，一名目擊者則提供了可能開槍者的描述，警方隨後發現了一名符合特徵的男子，並將其逮捕，不過，幾小時後這名可疑男子未被控罪並釋放。

中槍男孩送到庫克郡史圖洛傑醫院(Stroger Hospital)救治，傷勢嚴重。

該宗槍擊案發生後，紅線捷運一度暫停行駛，直到清晨4時35分才恢復運行，在過去這周，芝加哥有七名青少年中槍，其中兩人死亡。

槍擊 華埠 幫派

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