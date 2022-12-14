去年伊州大麻稅收達4.45億 高居全美第2

伊州陸續核發更的大麻店營業執照，推升該州娛樂大麻銷量。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州的大麻 稅收創紀錄，去年高達4億4500萬元。在伊州 消費合法休閒大麻所需支付的稅款，全國排名第二高。 部分團體建議降低稅率，將可打擊非法交易，並讓從稅收中受益的社會服務組織獲得更多資金。

大麻稅收大部分用於資助弱勢社區的心理健康 、法律援助和住房計畫。25%用於服務社會經濟弱勢群體的小預算非營利組織；20%用於藥物濫用、和心理健康的預防與照顧計劃。

非營利組織WIN Recovery是從大麻稅金受益的團體之一。該組織為曾被監禁的婦女和LGBTQ +提供庇護和支持服務。創辦人Bethany Little表示資金將用以幫助成員，成為社會中具有生產力的一份子。另外，爭取刑事司法改革的伊州監獄專案(The Illinois Prison Project)也受益於合法大麻的稅收。

稅收資金也涵蓋了大麻的管理行政，與遏止大麻相關輕罪的費用。

伊州的休閒大麻稅在全國排名第二，起始費率為31.25%，僅低於華盛頓州的37%。根據I-Team報導，同樣的大麻產品，在密州安娜堡售價14元，在加州洛杉磯售價23元。在芝加哥，消費者卻要支付30元。

Verilife大麻藥房的安魯(Jeremy Unruh)表示，當價格過高，消費者就會改而尋求黑市。業者與監管機構應當確保合法產品的價格具有競爭力，才能減少大麻的非法交易。

降低稅率可能帶來更多銷售與收入，並進而受益其所資助的團體與相關專案計畫。根據合法大麻數據中心New Frontier Data的研究，經過比對伊州的稅率和與其他州的銷售額，結果顯示稅率減半將可獲得更多稅收。

最佳方案是16-18%的稅率，New Frontier Data的Amanda Reiman博士說：「(高)稅率有能力將人民推向不受監管的領域，因為他們試圖省錢。」

針對稅率過高的批評，州長辦公室回應伊州成人使用大麻總稅收增加了50%。自合法化以來，該州每年都在增加收入，並將這些收入用於有需要的社區。