少罰單少事故 卡車女駕駛增多 日漸受重視

女性卡車駕駛越來越多。(pexels)

因應卡車司機的需求增加，越來越多女性加入駕駛行列。根據勞工部 的數據，1999年約有310萬卡車司機，4.9%是女性。2021年有近350萬卡車司機，7.9%是女性。

女駕駛的數量在過去20年來增加了80%。Maggie Selagea是加入該行業的數千名女性之一。 2008年經濟大蕭條 ， Selagea經營的建築公司倒閉，她轉而選擇不易受景氣影響的卡車運輸業。她成為運輸公司Mega Load的主管。該公司總部位於芝加哥，運送遍及全國。

Selagea說，「我和九個兄弟一起長大，耳濡目染之下也成為愛車人士。我很照顧我的車，也希望一起工作的人可以這麼做。」Selagea的經歷反映了女性對運輸業的影響。

哈特曼(Rhonda Hartman)是美國卡車運輸協會(American Trucking Association)招募女性並倡議「運轉女性」(Women in Motion)的成員，她表示女駕駛偏好安全駕駛、珍惜設備、少罰單、少事故，從而降低貨運公司的訴訟成本和保險費。

2022年卡車運輸業女性指數(Women in Trucking Index)的分析也支持了以上觀點。數據顯示，女性通常選擇規避風險，比男性更注重安全。此外，女性通常擁有優秀的多任務處理與組織能力，溝通力強大，耐心、專注和可靠。

伊州卡車運輸協會(Illinois Trucking Association，ITA)執行長哈特(Matt Hart)同意此觀點，並表示全國司機短缺，ITA正試圖招募更多的女性，並組成「公路車隊」(road teams)。其成員必須具有模範駕駛記錄與優良溝通技巧。

哈特曼即是成員之一。她曾訪問白宮，與拜登 總統對談。她定期開設駕駛課程，並行遍全國擔任座談會講師。

哈特也表示，因爲現在有較多卡車配備自動變速器，從而降低了對體力的要求，讓女性駕駛變得更容易。

Selagea與哈特曼都很高興看到更多女駕駛的加入。哈特曼說，「女性的參與讓這個行業變得更好了。」儘管目前女性工資較低。平均而言，男卡車司機的收入約為6萬1000元，而女卡車司機的收入僅為5萬2000元。

當工作環境絕大多數為男性，可能會讓女駕駛面臨因性別造成的反彈與壓力。對此，正在受訓駕駛A級車輛的詹森(Cornilla Johnson)表示，「要對自己在做什麼、自己是誰充滿信心。作為一個女人，你絕對可以度過難關。」身為單親媽媽的她，喜歡這個工作時間彈性，也讓自己更有自信。