芝公校執行長年薪提高3% 可拿逾35萬元

芝加哥 教育委員會7日批准對芝加哥公校 系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)雇傭合約修正，他的新約包括明年加薪3％，以及未來年度加薪不需通過教委會投票；其中明年加薪部分，馬丁內茲年薪將可多拿1萬200元至35萬200元。

CPS發表聲明說，新修改的合約將授權教委會主席瓦萊(Miguel del Valle)有權提高馬丁內茲每年薪資增幅3％，只要馬丁內茲獲得教委會通過其年度評估，且準時提交績效目標。

去年教委會通過了馬丁內茲的五年合同，起薪達34萬元，比前任執行長傑克森(Janice Jackson)的年薪高出許多，這次的提薪，將使他的年薪達到35萬200元。

CPS官員沒有公布合同全部內容，但表示其中一項修正案，似乎擴大了可能促使馬丁內茲被解雇的定義，新的合約指出，如果任何與執行長對CPS或教委會的職責、義務，出現不一致的行為，將可合理主張對公校與教委會的聲譽、誠信帶來不利影響，教委會將可全權決定是否解雇執行長。

新約明訂無理由解雇執行長，必須提前180天通知，在此期間，執行長必須繼續工作，幫助移交職責。

馬丁內茲是在去年9月接下芝公校執行長職務，他入職後的第一個新學年開始的幾周，CPS仍在忙著處理新冠肺炎病毒的衝擊，以及與芝加哥教師工會的防疫衝突，當時馬丁內茲身陷擴大檢測 及「檢測陰性可留校」等應變措施的執行障礙，同時還必須面對終止口罩令引發法律與家長的質疑及壓力。

此外，芝加哥教育委員會副主席雷沃盧里(Sendhil Revuluri)7日宣布退出教委會，他在2019年6月時，由市長萊特福特指派出任該職位至今。