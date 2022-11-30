芝加哥市長選舉選民簽署11人完成提交

芝市長萊特福特(左)28日在送交選民簽署請願後，出示送件申請單。(萊特福特競選連任推特)

參選明年2月28日市級選舉選民請願簽名提交於28日告一段落，包括現任市長萊特福特、伊利諾州國會眾議員賈西 亞(Jesus "Chuy" Garcia)等重量級人物，均在最後一天截止日完成請願書送交。根據芝加哥 選委會資料，共收到多達11位有意角逐市長席次者的選民請願簽名申請。

芝加哥選舉委員會規定，市長候選人必須在截止日(28日)前，向選委會提交至少1萬2500個芝城選民簽名，才能獲得競選市長的資格。萊特福特估計至少送交超過四萬選民的簽署，她在送交簽名資料後表示，並不在乎自己在明年選票上的候選人號碼，因為大多數市民都已經對她有所認識，「他們不會有困難在選票上找到我名字」。

被視為萊特福特強勁對手的賈西亞，則選在28日最後截止時間前繳交了約4萬8000個選民簽名請願，賈西亞說，數萬個簽名來自於芝加哥市各個角落，「這是芝加哥跨族裔、社區與信仰的草根組織與民眾，支持我們的最佳例子」。

由於這些參選人提交的簽名，將開放接受外界的檢視，芝市第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)表示，他已經召集了一個由選舉法專家與志願者組成的團隊，他們將會逐一檢查萊特福特提出的選民簽名，霍普金斯說，萊特福特在最後一刻提交簽名申請，表明可能存在缺陷，「她已經是現任市長，沒必要像上一屆一樣拖到最後一天才繳交請願書」，他說，可見萊特福特的選民簽署是不夠的，才需要額外時間來增加她的簽名總數，所以更要仔細檢查。

28日還有其他三位送交了角逐市長的選民簽名請願，包括第六區區長索以爾(Roderick Sawyer)、芝加哥警察 柯林斯(Frederick Collins)、芝加哥警察羅葛爾巴(Johnny Logalbo)。

之前已經完成提交選民請願的，則有伊州州眾議員巴克納(Kam Buckner)、社會運動家葛林恩(Ja'Mal Green)、庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)、芝第四區區長金恩(Sophia King)、前芝加哥公校系統執行長瓦拉斯(Paul Vallas)、企業家威爾森(Willie Wilson)等六位。

開放選民簽名檢測時間為29日上午9時起到12月5日傍晚5時為止，此舉主要確認有意參選者提交的選民簽名確實人數，超過法定可列入選票規定的1萬2500人。

當初率先公布參選市長的15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)，則在開放提交選民簽署首日就宣布他退出市長選舉，羅沛茲說，他將競選連任第15區的區長。