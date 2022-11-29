聯邦資金減少 疫苗接種率降低 芝加哥疫情升溫

芝加哥 衛生局局長亞瓦迪表示，新冠病毒並沒有消失，該市的新冠社區傳染風險上周五已從低等升至中等水平，此外，由於聯邦撥給市府公共衛生項目的資金不斷減少，且接種新冠新版疫苗 的比率偏低，這兩種情況可能會再次增加芝加哥的新冠風險。

亞瓦迪表示，雖然住院人數比一年前減少，同時死亡人數也大幅下降，但她提醒，大家不要忘了去年年初新冠病毒新的變種omicron開始流行，致命病例立即激增的危機。

根據衛生局統計，從去年12月到今年1月變種病毒株omicron肆虐期間，每天曾經高達有一萬市民確診，平均每天有300名芝加哥人染疫住院，每天有數十位市民死亡；而現在平均每天約有400人染疫，30人因此住院，每天死亡數則不到一人。

她接著說，儘管疫情 明顯和緩，但有兩個因素可能會讓這些進展付諸東流。

首先是芝加哥市民在施打最新版疫苗補強針方面已經變得鬆懈，目前只有約15%符合資格者，接種了新版針對omicrron的補強疫苗。

其次，聯邦防疫資金已經持續縮水，導致地方與全國各地的衛生部門，不得不重新尋找資源自謀生路。

亞瓦迪說，2002年時，芝城約有1600名公共衛生的從業者，到2019年，此數字遽降到600人以下，主要原因為聯邦政府大幅削減經費，直到疫情爆發，聯邦又提高了資金，使相關人力提高到800人左右。

對此亞瓦迪表示，這場疫情暴露了公共衛生部門的資金缺陷，幾乎仰賴聯邦經費的做法，在危機期間激增，然後等情況和緩資金就會縮水，以芝加哥衛生局為例，疫情前聯邦年度撥款約為2億2000萬元，疫情期間每年經費則激增到10億，主要作為檢測、施打疫苗、教育推廣防疫等用途。

亞瓦迪說，隨著疫情消退，這筆鉅額經費的其中九成資金，預計在未來兩年內消失，屆時芝市由聯邦疾病防治中心(CDC)資助芝加哥非盈利機構的數十名防疫員工，也將因此裁撤。

「沒有額外人力的推廣宣傳，補強針接種率很難提高，而少了新版疫苗的保護，一旦重新流行，染疫人數可能將激增」。