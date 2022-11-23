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芝2大機場人潮湧現 感恩節假期迎170萬旅客

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥航管局表示，即日起到28日間，芝加哥歐海爾機場與中途機場，將迎來170萬旅客，比去年同期的人數增加了6.6%。其中歐海爾機場的人潮高峰為27日，中途機場則預計在30日湧入大批旅客。

航管局局長芮潔米(Jamie Rhee)說，航管局在感恩節期間最重要的任務，就是為所有旅客、員工與航空界提供安全可靠環境。

航管局也特別提醒，達美航空已經從第二航廈遷至第五航廈起降，旅客不要跑錯航站耽誤行程。

與去年同期相比，歐海爾機場的旅客人數增幅約2.7%，預測27日(周日)最為忙碌；中途機場今年感恩節期間旅客暴增24.1%，預估在30日(周三)會出現最多旅客。

航管局提醒節日期間要進出歐海爾與中途機場的旅客，留意以下事項：

提早抵達機場：

機場安檢與通關可能時間會比平常耗時更久，除了提早到機場外，想要加速通過安檢，務必記得不要攜帶任何違禁物品上機，否則很可能拖延安檢時間。

避免交通壅堵：

兩大機場一般在節日期間，附近交通都特別繁忙，建議旅客多多利用捷運進出機場，其中藍線捷運可從歐海爾機場到芝加哥市區，橘線捷運則可從中途機場抵達芝市中心。此外，兩大機場均設有Kiss n'Fly區，可直接讓旅客下車，接旅客者可將車子停到手機區(Cell Phone Lots)，等乘客下機後再前往機場航廈。

第五航站停車場施工：

由停車場D可直接走到航廈的空中通道，目前已經關閉，要接送旅客者最好預留額外時間，此外，節日期間歐海爾機場停車場使用率高，計畫開車前往機場者，最好先上網了解機場停車場的使用率，網址：flychicago.com/ORDParking

機場 捷運 芝加哥

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