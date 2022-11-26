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榕城廚具專營餐館廚具及家庭用品　品種全，樣式多，質量優，價位廉

本報芝加哥訊
榕城廚具公司推出多款壽司吧枱冷櫃等，現貨供應，歡迎訂購！
榕城廚具公司推出多款壽司吧枱冷櫃等，現貨供應，歡迎訂購！

地址位於芝加哥南華埠廣場一樓 2120 的榕城廚具公司（Restaurant Equipment）專營質優餐館廚具、家居廚具及家庭用品等，品種全，樣式多，質量優，價位廉。該公司不斷有新貨到，除可訂製各式餐館爐頭、煙罩、抓碼櫃、不繡綱工作檯，不繡綱水槽，不繡綱貨架，壓春卷碼機等餐館設備、廚具外，還提供舊爐頭換新爐頭服務和可以載重 800 LB的 Made 等，新貨有:餐桌上用的玻璃转盘，手動石磨，餐館高級送餐機械人和多款壽司吧枱冷櫃等，現貨供應，歡迎選購！

該公司推出的 PUDU高級餐館送餐機械人-也可以稱為可愛的“網紅服務員”的配送效率很高，可以大幅度減少顧客的等餐時間，并得到了顧客和餐廳的高度認可。送餐機械人將成為餐廳塑造營銷亮點和競爭優勢的機會，這在競爭激烈的餐飲行業顯得尤為重要。未來，以科技賦能，以創新制勝，機器人也將讓全球更多用戶享受到機器人技術帶來的便利。

隨著後疫情時代，人們非常注重飲食養生。榕城廚具最新推出傳統手動石磨，多樣研磨，可幹可濕，中藥材，五穀雜糧，釋放食材的香醇味道。自己動手磨製的黃/黑豆漿、豆腐、調味品、咖啡豆、芝麻糊、花生糊、沙河粉漿、腸粉漿等，粉質細膩，香滑可口，美味在家享，任性做大廚！該石磨天然石打造，傳承百年工藝，小體積，大容量，多功能，清洗方便，整石切割，天然健康0污染，邊沿設計防止豆粒滑落，直徑加大。把手表面平滑，實木耐用，人體工學設計，握感舒適輕鬆。清掃方便，易挪動，上下分離設計，使用完畢後打理簡單，縫隙也能輕鬆掃乾淨。細節彰顯品質，享受動手的樂趣。

該公司餐館廚具/家庭廚具用品應有盡有，包括大功率攪拌機，切肉機，絞肉機，切菜機，豆漿機，多功能腸粉機（腸粉哥）等，還有多功能電鍋，多款時尚燒烤用具/爐具，還有任何呎吋和任何形狀的Open Signs，餐館/家庭用電動打果汁機，電動碎/切肉機，商用冷櫃/冰箱、雪櫃、冷藏櫃、酒櫃、抓碼櫃、立式/臥式冰櫃等，多款實木餐椅和鐵腳餐椅，麻將檯/電動麻將檯，單人/雙人椰棕床，及其餐館用爐頭清潔劑等還有各種蛋糕/中西餅及點心模具，種菜、種花和鏟草的鐵鋤頭等應有盡有，任君選擇！

歡迎前往華埠廣場一樓 2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616 榕城廚具公司選購或致電訂購（提供UPS寄貨和送貨服務）。該公司一周七天營業，周一至周四 9am 至 7pm，周五至周六 9：30am 至 6pm，周日10am至 6pm，榕城廚具電話：312-842-0099，電郵：[email protected]，更多的詳情敬請瀏覽網站：www.RongCityUSA.com 或微信號：RC0099E。

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