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台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會　芝加哥站12/11 Hard Rock Live 隆重登場

本報芝加哥訊
台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會芝加哥站 12/11 Hard Rock Live 隆重登場！
台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會芝加哥站 12/11 Hard Rock Live 隆重登場！

張惠妹世界巡回演唱會芝加哥站將於 12/11 在印第安那州 Hard Rock Live 隆重登場。台灣著名流行女歌手張惠妹，是華語樂壇最具影響力的重要人物之一，也是華語樂壇90年代中期至今最具代表性的實力派天后。全部專輯總銷量在台灣超過1000萬張，全亞洲累積銷量更達到5000萬張，是亞洲華語流行女歌手銷售紀錄和演唱會人數紀錄保持者。作品《不顧一切》《旅程》等。2010年6月，張惠妹在台灣金曲獎連奪6獎，刷新周杰倫贏5獎記錄。張惠妹可算是當今華語歌壇公認的，當之無愧的歌后，如果你曾經被張惠妹的任何一首歌曲感動過，那么這肯定是你不可以錯過的一場演唱會。如需更多資訊，請致電 718-888-3113，網上售票 www.iemshowplace.com，VIP $288/$238/$188/$138。

張惠妹，就和她的名字一樣，淳朴的不加任何修飾，而就是這種渾然天成的魅力，讓她深深的震撼了每個歌迷的心靈。1996年12月13日，一個青澀朴實的台東女孩開始踏上這個屬於她的舞台，誰也不會想到最后她能夠成為創造一個時代的天后。 張惠妹可算是當今華語歌壇公認的，當之無愧的歌后。自出道以來，張惠妹曾帶給過我們數不清的好歌和無數的驚喜。無論是動感勁爆的舞曲，還是柔情似水的慢歌，都被她婉轉動人的歌喉詮釋得唯美如天籟。

Hard Rock Casino Northern Indiana 位於印第安那州 Gary 的 5400 West 29th Ave.，緊鄰 I80/94 Burr Street 交匯處，交通十分便利。擁有占地面積20萬平方英尺、全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心將提供26張百家樂(Baccarat)臺，21點（Blackjack）臺28張，骰子臺（Craps）6張，牌九（Paigow）2張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638臺（其中有1300臺老虎機是全新的）及體育博彩等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利 Constant Grind Coffee Shop，三明治西點等高級餐飲場所，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

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