痛：密西根州商業傳奇的隕落　喜：董智斌慈善基金的誕生

董智斌伉儷接受密西根州最傑出青年獎。

大底特律知名企業家董智斌(Ricky) 於2022年,11月7日,不幸在工作途中,突發疾病,與世長辭享年45歲。底城僑社得此惡耗,深感同悲,董的家人親屬傷痛萬分,董智斌遺孀Cindy 在得知多宗親好友贈花圈至靈堂時,十分感謝,並勸喻宗親好友,將心意轉換為慈善捐贈,將帛金奠儀等花費到有需要的地方上。

董智斌遺孀Cindy高風亮節,為了秉承先夫董智斌樂善好施的理念,將親人和朋友們把對其先夫(Ricky)的思念,轉為社區貢獻,全數捐出給兒童癌症研究醫院,(Memorials to honor Zhi Bin "Ricky" Dong are suggested to St. Jude Children's Research Hospital wwww.sjude.org/donate ) ,以繼續其先夫商休則善,佈施社會大眾的理念。一日之間,有近百人捐款,而年青企業家董智斌慈善損獻的名單仍在不断增加中,可見人世間的生與死,不足以停步年青企業家董智斌對社會損獻。

董智斌遺孀Cindy談到企業家夫君Ricky Dong時, 她説除了以先夫為傲外,對他的離去更是萬分不捨。她説,Ricky從一個不通英文18歲的少年郎,身背債務與父母和妹妹搬到了密西根,為了生存在底特律低收入 區居住,憑藉著吃苦耐勞,奮發圖強,努力學習,突破語言障礙,從第一間小餐館開始,篳路藍縷,努力經營發展到2008年,Fuji自助餐館開業,陸續開業的有:密西根最大的168亞洲超市,168KTV,168地產,撈天下LaoPot 火鍋店等。

而漸漸地,Madison Heights市也有了其它亞洲商業店林立:越南 店,菲律賓店,韓國店,奶茶店,修車店等行業...越來越多的亞裔 商人聚集到 Madison Heights市。此時的Ricky已經成為了具有敏鋭商業洞察力的實業家,他萌生了

建立亞洲城的想法。Ricky説要人們看到亞裔團結的力量。他开始積極主動與地方各級政府接触,溝通,表達意願,為了 Oakland郡的整體經濟發展,郡政府相關部門也積極相應並準備配合他的計劃。2022年10月20日,奥克蘭郡頒發獎狀給為推動當地經濟建設而做出傑出貢獻的Ricky ,表彰他在過去的多年裏為當地創造了無數的就業機會,帶動了Madison Heights市,多方位的發展,在同一天,密西根州長特別來到168亞洲超市對Ricky和Cindy表達祝賀。

董智斌不只是有金頭腦看準商業契機,他還常常提擕後進,關注弱勢,投入慈善。Cindy表示,雖然其先夫Ricky英年早逝,壯志未酬,但他真的是一個美國移民的成功典範。Cindy再度表示,自己一定會堅強勇敢的帶著兩個兒子及家人繼續努力來實現完成Ricky的遺願和抱負。

常言道,三代造就一個貴族,董家的傳奇並未劃上句號,董智斌人不在,但對社會貢獻,偉大精神,付出愛心,才剛剛開始(本報底特律徐鳳謙)。