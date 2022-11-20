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痛：密西根州商業傳奇的隕落　喜：董智斌慈善基金的誕生

本報密西根州訊
董智斌伉儷接受密西根州最傑出青年獎。
董智斌伉儷接受密西根州最傑出青年獎。

大底特律知名企業家董智斌(Ricky) 於2022年，11月7日，不幸在工作途中，突發疾病，與世長辭享年45歲。底城僑社得此惡耗，深感同悲,董的家人親屬傷痛萬分，董智斌遺孀Cindy 在得知多宗親好友贈花圈至靈堂時，十分感謝，並勸喻宗親好友，將心意轉換為慈善捐贈，將帛金奠儀等花費到有需要的地方上。

董智斌遺孀Cindy高風亮節，為了秉承先夫董智斌樂善好施的理念，將親人和朋友們把對其先夫(Ricky)的思念，轉為社區貢獻，全數捐出給兒童癌症研究醫院，（Memorials to honor Zhi Bin "Ricky" Dong are suggested to St. Jude Children's Research Hospital wwww.sjude.org/donate ) ，以繼續其先夫商休則善，佈施社會大眾的理念。一日之間，有近百人捐款，而年青企業家董智斌慈善損獻的名單仍在不断增加中，可見人世間的生與死，不足以停步年青企業家董智斌對社會損獻。

董智斌遺孀Cindy談到企業家夫君Ricky Dong時, 她説除了以先夫為傲外，對他的離去更是萬分不捨。她説,Ricky從一個不通英文18歲的少年郎，身背債務與父母和妹妹搬到了密西根,為了生存在底特律低收入區居住,憑藉著吃苦耐勞,奮發圖強,努力學習,突破語言障礙,從第一間小餐館開始,篳路藍縷,努力經營發展到2008年，Fuji自助餐館開業，陸續開業的有:密西根最大的168亞洲超市，168KTV，168地產，撈天下LaoPot 火鍋店等。

而漸漸地,Madison Heights市也有了其它亞洲商業店林立:越南店，菲律賓店，韓國店，奶茶店，修車店等行業...越來越多的亞裔商人聚集到 Madison Heights市。此時的Ricky已經成為了具有敏鋭商業洞察力的實業家，他萌生了

建立亞洲城的想法。Ricky説要人們看到亞裔團結的力量。他开始積極主動與地方各級政府接触，溝通，表達意願，為了 Oakland郡的整體經濟發展，郡政府相關部門也積極相應並準備配合他的計劃。2022年10月20日，奥克蘭郡頒發獎狀給為推動當地經濟建設而做出傑出貢獻的Ricky ,表彰他在過去的多年裏為當地創造了無數的就業機會，帶動了Madison Heights市,多方位的發展,在同一天，密西根州長特別來到168亞洲超市對Ricky和Cindy表達祝賀。

董智斌不只是有金頭腦看準商業契機，他還常常提擕後進,關注弱勢,投入慈善。Cindy表示,雖然其先夫Ricky英年早逝,壯志未酬,但他真的是一個美國移民的成功典範。Cindy再度表示，自己一定會堅強勇敢的帶著兩個兒子及家人繼續努力來實現完成Ricky的遺願和抱負。

常言道，三代造就一個貴族,董家的傳奇並未劃上句號，董智斌人不在，但對社會貢獻，偉大精神，付出愛心，才剛剛開始(本報底特律徐鳳謙)。

亞裔 低收入 越南

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