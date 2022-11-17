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庫克郡2期地稅單寄出 12月30日截止繳交

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印今年第二期房地產稅單。(網頁翻拍)
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印今年第二期房地產稅單。(網頁翻拍)

庫克郡財長派帕斯(Maria Pappas)辦公室宣布，延遲發出的第二期庫克郡房地產稅單已經寄出，且即日起已經全數上載到庫克郡財長辦公室官網(www.cookcountytreasurer.com)，庫克郡業主大約可在12月1日左右收到寄達家中的房地產紙質稅單，這期房產稅繳交截止日為12月30日。

根據庫克郡地產評估局局長(Cook County Assessor)卡吉(Fritz Kaegi)指出，過去十年來，庫克郡每年第二期房地產稅單都是8月份寄出，但由於今年財長辦公室電腦升級，因而推遲了寄發日期。

對於芝加哥居民來說，新一期的房地產稅單，反映了卡吉辦公室重估地產現值，原本卡吉稱，屋主將可望收到金額較低的稅單，然而由於評估委員會(Board of Review)對商業地產的評估值削減，導致一般屋主將負擔更高稅額。卡吉辦公室表示，大多數屋主的新稅單，金額將調升或持平。

派帕斯表示，財長辦公室最終送出的房產稅帳單共180萬份。物業主收到帳單後，可以通過以下多種方式支付稅款。

屋主也可選擇直接到庫克郡財長辦公室付款，地址：118 N Clark St. Room 112，Chicago，IL 60602)；或到任何大通銀行(Chase Bank)、社區銀行(Community Bank)據點繳交，業主務必記得攜帶稅單與支票。如想要郵寄付款者，可將稅單與支票一起寄往Cook County Treasury Office (118 N Clark St. Room 112，Chicago，IL 60602)。

免費線上付款是最簡單快速的方式，業主直接上財長辦公室官網，在提供銀行帳戶後，由財長辦公室直接從中扣掉稅款，業主也可選擇以信用卡付款，不過這種付款方式將必須支付稅款2.1%的額外手續費。

庫克郡財長辦公室表示，納稅人也可在預算容許的情況下，選擇分期支付稅款，不過納稅人將因此承擔逾期繳納而導致的任何相關利息和費用。

如果符合自住房地產稅減免(Homeowner Exemption)、長者房地產稅減免(Senior Citizen Homestead Exemption)、低收入長者房地產稅凍結(Senior Citizen Assessment Freeze Exemption)的屋主，其所享受的減免優惠金額，將會反映在這次即將接到的房地產稅單。

對於今年第二期地產稅單的延遲寄發，物業東主憂喜參半，雖然這次稅單延遲，讓許多納稅人過去幾個月少了繳付稅款的壓力，但拖延到年底才到期的稅單，與明年新一期的第一張稅單時間接近，加上年底節日不斷，是大家花錢最多的時期，節日間收到地稅單，無疑加重了家庭的經濟負擔與壓力。

庫克 房地產 支票

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