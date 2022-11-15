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芝華埠商店大火 1消防員遭割傷

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥消防隊正在撲滅張英藥材的大火。(芝消防局提供)
芝加哥消防隊正在撲滅張英藥材的大火。(芝消防局提供)

位於芝城華埠永活街的張英藥材與國貨公司，上周六(12日)晚間8時發生大火，芝消防局至少出動六輛消防車到場灌救，當時雖然永活街上許多餐館、商家都有不少顧客，但起火地點的店家已經打烊，幸而無人受傷、死亡，消防局表示，有一名消防隊員在滅火過程中遭割傷，但傷勢無大礙，起火原因仍在調查。

許多當時趁著周末到華埠用餐的顧客，都目睹了這場火災，一名目擊者表示，火災發生時，他在與起火地點間隔三家的餐館吃麵，聽到有人叫失火時趕緊衝出來，「火真的很大，且建物後方有不少電線，不時看到爆炸火花，十分嚇人」。

芝消防局表示，張英藥材與國貨公司的建物受到大火嚴重毀損。(特派員黃惠玲／攝影)
芝消防局表示，張英藥材與國貨公司的建物受到大火嚴重毀損。(特派員黃惠玲／攝影)

11區區長李惠華隨後也在社交媒體發文指出，由於消防隊撲滅大火同時，必須先切斷附近電源確保安全，因此附近民眾、商家的電力將暫時中斷，火勢撲滅後將盡快恢復供電。

將參選11區區長、芝加哥消防隊隊員曾偉民(Don Don)表示，失火的建物嚴重毀損，但幸運無人嚴重受傷，起火原因正在調查中，為了加強社區防範火災意識，曾偉民共同創辦的華埠治安互助會將購買100個煙霧警報器，然後免費分贈給社區，如有需要，可電洽(312) 548-1122。

華埠 芝城 芝加哥

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