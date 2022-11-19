台灣食品全球「GO」之登陸美國，陳允寶泉糕餅在芝加哥88超市隆重展出。

為協助台灣食品業者的海外推廣，台灣經濟部聯合外貿協會於10月8月啟動「台灣食品全球 GO」(Taiwan Global Food Initiative)。由其美國代理和樂公司（Well Luck Co., Inc.）聯合各大亞洲超市進行展示和推介。早前已在紐約和芝加哥 推出最具台灣特色的美食 產品之一的小美冰棒。現在又在芝加哥88超市隆重展出有百年歷史的“陳允寶泉”各式糕餅，場面熱烈，廣受歡迎！

【陳允寶泉食品股份有限公司】的各式糕餅聲名遠播，也是「全台灣首家小月餅創始店」，經過五代人的歷練，將糕餅技藝提升更高層次，不惜以頂級奶油、堅持純手工製作多層次低糖「太陽餅」，榮獲台中「金口碑獎」更贏獲所有饕客挑剔的味蕾。第五代陳溢輝、陳睿智接手糕餅事業，兩兄弟攜手同心，共同研發出「寒天夏威夷 豆牛奶軟糖」，開始新一代的糕餅人生，以傳家的味道繼續傳頌經典。走過百年，細細品嚐世代傳承的珍味。代代相傳的陳允寶泉食品，以心製餅，傳承至高手藝，融合漢餅與果子的製作工藝，第代傳人以創新之心，共創經典美味，讓消費者每一口實在又安心！

和樂公司及時引進了這些創新口味的食品到美國市場，並在這次「台灣食品全球GO」展場中提供免費試吃和推介。展示現場氣氛熱烈，消費者可以通過轉盤遊戲，隨機得到展臺食品。「台灣食品全球GO」展示活動將從10月一直持續到12月在全美各大超市展開，悅氏、桂冠、陳允寶泉、塔吉特等多個台灣美食品牌將陸續多場次亮相，希望台灣的美食可以繼續走向世界。詳情可以在和樂公司[email protected]上查詢時間和地址。