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小菩薩 開心學佛 法器梵唄 多元學習

本報芝加哥訊
芝加哥英文分會Lauren Pittelli及Vanessa Kwok擔任導讀老師，以《佛陀的故事》英文漫畫書作為啟蒙讀物。
芝加哥英文分會Lauren Pittelli及Vanessa Kwok擔任導讀老師，以《佛陀的故事》英文漫畫書作為啟蒙讀物。

11月6日芝加哥佛光山「青少年及兒童佛學班」開學啦！繼青少年法器班成功開辦後，青少年及兒童佛學班迎來首批學員。法師精心安排課程，希望他們能夠以輕鬆快樂的方式接觸佛法、學習中文。佛光人全力護持，使佛光第二代乃至第三代都能夠在道場開開心成長，歡喜學佛 。

監寺有恆法師表示：「看到那麼多小菩薩，就仿佛看到佛堂的未來。」青少年法器班成立已三年之久，而大部分青少年母語都是英文，甚至從未接觸過中文。他們通過對佛教的熱情，從每一個節拍、每一個發音地刻苦練習，已經更夠承擔各大法會的法器與唱誦。今年初更有10位兒童至青年發心求受五戒，以便全力支援道場。這些青少年本身就是本土化的體現，人間佛教的實踐。

目前青少年法器班愈發壯大，信徒們也對他們的努力讚賞有加。有15位佛光第二、三代仍在分批次學習中，其中年僅10歲的Jasmine Zhao小菩薩說：「我覺得學習打法器不同於平常的樂器，對於我來說是一個巨大的挑戰，但是我還是會堅持學習。」青年Jacob Haverkos 通過在英文法會擔任維那帶領大家共修，不僅建立了自信和領導能力，並與他的同胞姊妹Bea和Alysha一樣，通過思考經文與法會的內涵，對佛教和生活有更深刻聯結。他們在法會中專心助唱，為大眾盡上自己的一份力量。

青少年及兒童佛學班以星雲大師提倡之「做好事、說好話、存好心」三好作為主軸。有恆法師教導小菩薩們如何在生活中學習人間佛教，並專門為學員選取《佛陀的故事》英文漫畫書作為啟蒙讀物，更以佛光山的歌曲學習中文，生動活潑地將佛法從歌聲中傳遞。

芝加哥英文分會Lauren Pittelli及Vanessa Kwok擔任導讀老師，讚歎道：「孩子們對佛法課渴望，令人感動。」資深佛光幹部Joyce Kueh和Ping Tsui以孩子們熟悉的小星星等曲子結合人間音緣，並加上手語動作，教導小菩薩們學習中文，讓不同中文程度的學員，都能記得歌詞及其內容。以前都是家長來做義工，順便帶小朋友來接觸佛法。現在是小菩薩們主動要求來到寺院學習，而且每次都非常歡喜，課程結束還唱著歌，久久不肯離開。

王慧師姐代表家長們感謝道場舉辦有創意和多樣化的佛學課程，看見孩子們可以這麼幸福地學習「三好」，家長們也非常欣慰。在法師和老師們耐心的帶領下，姐弟二人能夠與同齡人一起學習佛法。Trudie Kanter師姐的女兒Emma說她上了一堂寓教於樂的歡喜課程，開心一整天。Isabella Feng小菩薩說：「我非常喜歡閱讀《佛陀的故事》。雖然分析的部分對我來說還有點難，但是這使我反復思考其中的佛法道理，學習的過程讓我感受到樂趣。」(人間社王一帆供稿) 。

Bea Haverkos在打法器的同時，通過思考經文與法會的內涵，對佛教和生活有...
Bea Haverkos在打法器的同時，通過思考經文與法會的內涵，對佛教和生活有更深刻聯結。
青少年法器班成立已三年之久，第一批學員承擔各大法會的法器與唱誦。
青少年法器班成立已三年之久，第一批學員承擔各大法會的法器與唱誦。
Jacob Haverkos不僅精通法會儀軌，鈴鼓和鈳子都打得很棒！
Jacob Haverkos不僅精通法會儀軌，鈴鼓和鈳子都打得很棒！
青年Jacob和Bea Haverkos 通過在英文法會擔任維那和木魚帶領大家共...
青年Jacob和Bea Haverkos 通過在英文法會擔任維那和木魚帶領大家共修，建立了自信和領導能力。
Alysha Haverkos在法會中手持麥克風專心助唱，為大眾盡上自己的一份力...
Alysha Haverkos在法會中手持麥克風專心助唱，為大眾盡上自己的一份力量。
青少年法器班愈發壯大，目前有15位佛光第二、三代仍在分批次學習中。
青少年法器班愈發壯大，目前有15位佛光第二、三代仍在分批次學習中。
年僅10歲的Jasmine Zhao小菩薩說：「我覺得學習打法器不同於平常的樂器...
年僅10歲的Jasmine Zhao小菩薩說：「我覺得學習打法器不同於平常的樂器，對於我來說是一個巨大的挑戰，但是我還是會堅持學習。」
芝加哥青年分團大學生團員，在各地線上學習法器。
芝加哥青年分團大學生團員，在各地線上學習法器。
小菩薩們非常喜歡閱讀《佛陀的故事》，在學習的過程中感受到樂趣。
小菩薩們非常喜歡閱讀《佛陀的故事》，在學習的過程中感受到樂趣。
Isabella Feng小菩薩打鐺子有板有眼。
Isabella Feng小菩薩打鐺子有板有眼。
以孩子們熟悉的小星星等曲子結合人間音緣，並加上手語動作，讓小菩薩們學習中文。
以孩子們熟悉的小星星等曲子結合人間音緣，並加上手語動作，讓小菩薩們學習中文。
11月6日芝加哥佛光山「青少年及兒童佛學班」開學啦！
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