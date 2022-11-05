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伊州新法 持少量毒品可免關押候審 明年上路

特派員黃惠玲／芝加哥報導

引起爭議的伊利諾州最新安全T法案(SAFE-T Act)，即將在明年起施行，該法案除了廢除現金保釋的條文引發反彈外，其中新法將允許警察在抓到攜帶少量毒品者時，可酌情釋放他們，再發傳票命令在21天內出庭受審。這也意味著，這些人不必像現行法律一樣，一旦被抓就須先關押監獄，等候法官開庭審裁決才有機會釋放。

上述「審前公平法」(The Pretrial Fairness Act)新規為安全T法的一部份，該法改變了警察如何處理被指控犯第四類毒品(指持有少於15克的古柯鹼、海洛因或其他受控物質)持有重罪者的規則，一旦此罪罪成，罪犯一般可判處1至3年監禁。現行法律這類嫌犯會被關在警察拘留所直到開庭，一般關押天數為兩天。

然而根據新的法律，警察在抓到攜帶少量毒品的人時，可以酌情釋放，然後發出傳票，命令他們在21天內的一個特定日期出庭受審。

庫克郡公設辯護人密契爾(Sharone Mitchell Jr.)說，「審前公平法案 」補救了短期入獄對嫌犯生活的危害，新的法律將警察逮捕大多數輕罪指控時已擁有的自由裁量權，延伸到輕微的毒品持有案件。

公設辯護人辦公室曾敦促警方不要逮捕吸毒者。

自2020年疫情爆發以來，由於警察專注處理激增的暴力犯罪，芝加哥因持有少量毒品而被捕的人數急劇下降。2019年1到10月中旬，芝警逮捕了6400多名涉嫌第四類毒品持有案件的疑犯，今年同期，這類逮捕人數掉到僅約1300人。

伊州已有幾十個州檢察官提起訴訟，試圖阻止SAFE-T法案及審前公平法案生效，他們主張這些措施違憲。

警察 毒品 傳票

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