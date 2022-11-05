11區區長候選人 Ambria 萬聖節派發糖果，開心與街坊友人互動。

11區區長候選人 Ambria 萬聖節當天在 3100 S Morgan 的競選辦公室向小朋友們分發糖果，並對陪伴附近食屍鬼和地精的成年人進行街頭拉票。當天 Ambria 打扮成美人魚，開心與街坊友人互動，場面溫馨愉快。Ambria 呼籲仍未提交選舉書的民眾，可以前往 3100 S Morgan 競選辦公室索取或查詢，也希望大家信任投她一票。Ambria競選團隊近期為社區服務不遺餘力。舉辦各種活動，其中包括上門拉票和積極向鄰居宣傳，Ambria表示，她參加競選，是為改善11區最有力的行動。競選團隊日前為社區進行清潔及清理垃圾等活動。Ambria 辦公室將在每週三、週六和周日開門接待支持者。

Ambria競選辦公室正在尋找志願者來幫助，成為辦公室迎賓員。Ambria出身於草根階層，深暗“以人為本” 道理，在她競選活動網站，可以看到 Ambria 很積極參予社會公益活動、及提供個人對勞工 階層的看法，如即將在今年 11 月的投票 中有關工人權利修正案，該修正案將保護伊利諾伊州憲法中的工會和工人權利等等，除此以外 Ambria 也投入對大眾設身影響的改善環境的環保活動中。

Ambria Taylor 是一名教師、自豪的 CTU 成員、11區的長期居民以及代表芝加哥 第 11 區競選的民主社會主義者。Ambria競選活動委員會呼籲，希望有志，有理想，願為社區工作的自願工作者，能夠參予 Ambria 競選義務活動，為大芝加哥11區獻出一分力量。

大芝加哥11區選民欲瞭解更多後選人 Ambria，及競選活動，請瀏覽：中文https://ambriaforalderman.com/zh-hans/latest-zn-hans/

英文https://ambriaforalderman.com/latest/。